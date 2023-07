05.07.2023 h 18:03 commenti

Direttissima, i lavori a Vaiano inizieranno ad agosto ma il cantiere in allestimento crea già problemi

Ieri sera in palazzo comunale i residenti hanno chiesto a Rtf di installare le barriere antirumore e di limitare il traffico di mezzi che stanno stoccando il materiale, durante la notte. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare il progetto della nuova stazione ferroviaria

Il tema dell' incontro previsto ieri sera, nel salone consiliare del comune di Vaiano, sarebbe dovuto essere la presentazione della riqualificazione della stazione di Vaiano. In realtà residenti di via Giusti e di quelle vicino alla stazione hanno approfittato della presenza dei tecnici di Rtf per denunciare il forte rumore accompagnato da altri disagi, soprattutto la notte, che crea la base logistica dei cantieri per il ricovero dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali che saranno utilizzati nel mese di agosto per la sostituzione dei binari. Il cantiere durerà tre settimane e la circolazione dei treni sarà interrotta.

"Per ridurre la rumorosità dei mezzi d’opera, Rfi si attiverà - questo è l’impegno preso - per l’installazione di barriere antirumore provvisorie da posizionare al confine dello scalo lato via Giusti., ma anche per sensibilizzare le ditte appaltatrici impegnate nelle attività di potenziamento della linea al massimo rispetto possibile, durante l’esecuzione dei lavori, nei confronti delle abitazioni prossime ai cantieri”.

L’incontro è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per informare i cittadini sull’evoluzione dei lavori alla stazione e sulla linea ferroviaria e trovare insieme le soluzioni alle difficoltà. "Con Rfi- ha spiegato il sindaco Primo Bosi - c’è uno scambio costante e costruttivo nell’interesse della comunità che è interessata alla riqualificazione della stazione e della linea ma che purtroppo deve fare i conti anche con i disagi provocati dai lavori”.

Il progetto di adeguamento, riqualificazione e recupero della stazione ferroviaria interesserà il piazzale esterno, il fabbricato viaggiatori e i marciapiedi. I lavori in programma prevedono: la riqualificazione della sala d’attesa e dei servizi igienici, la manutenzione della facciata e della copertura del fabbricato di stazione. Verranno poi innalzati i marciapiedi 1 e 2 per una più agevole salita/discesa dai treni (attività già in corso), sarà realizzato un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e verranno installati gli ascensori per l’accesso alle banchine. Il piazzale esterno di stazione verrà implementato con funzioni intermodali: con la risistemazione dei percorsi pedonali (uno sarà privo di ostacoli), realizzazione di due stalli sosta per persone con ridotta mobilità, la creazione di un’area con posti di sosta breve anche per accompagnare i viaggiatori ai binari (Kiss&Ride), posizionamento di stalli moto, rastrelliera per bici e due posti per ricarica auto elettriche.