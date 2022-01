18.01.2022 h 10:55 commenti

Dipendente ruba soldi ai Comuni, condannata dalla Corte dei Conti

Ammanco di oltre 10mila euro dalle casse dei Comuni di Cantagallo e Vernio. I soldi erano destinati ai servizi scolastici. La donna fu licenziata e denunciata. Ha restituito i soldi e pagato il danno di immagine e quello da disservizio

Il procedimento penale per peculato non è ancora concluso ma una prima sentenza per l'ex dipendente del Comune di Cantagallo accusata di essersi intascata diverse migliaia di euro – almeno 10mila – destinate alla refezione e al trasporto scolastico, è arrivata. E' quella della Corte dei Conti che ha condannato l'ex impiegata. La donna, 47 anni, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato rifondendo per intero l'ammanco – 7mila euro al Comune di Cantagallo e 3.700 al Comune di Vernio – e per il 30 per cento, vale a dire poco meno di 5mila euro a fronte di oltre 16mila, per il danno di immagine e per il danno patrimoniale da disservizio procurato ai due enti.La vicenda risale al 2017 quando il Collegio dei revisori di Vaiano, Vernio e Cantagallo e dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio chiude in una relazione tutti i dubbi sui conti relativi ai servizi scolastici di Vernio e Cantagallo. Dubbi che finiscono nelle stanze della procura che ordina ai carabinieri una serie di accertamenti. Nel mirino finisce la dipendente, addetta alla gestione dei servizi scolastici. Le indagini, che tornano indietro di circa tre anni, fanno emergere che, pur non addetta a maneggiare valori, la donna aveva attestato pagamenti in favore dei due Comuni. Altre verifiche, fatte negli archivi di Poste italiane, avevano ricostruito versamenti irregolarmente dichiarati come effettuati.La donna era stata sospesa dal servizio a ottobre del 2017 e licenziata a inizio 2018. La giustizia ha fatto e sta facendo il suo corso. I giudici contabili hanno accolto la tesi della procura che aveva chiesto la condanna dell'ex dipendente comunale contestandole, oltre al danno patrimoniale diretto, anche quello da disservizio e quello di immagine.