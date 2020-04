23.04.2020 h 17:06 commenti

Dipendente di supermercato positiva al Covid19: scatta la sanificazione straordinaria del negozio

Messi in quarantena i colleghi che hanno avuto rapporti più stretti con la persona contagiata che lavora all'Esselunga di viale Galilei. L'azienda ha applicato il protocollo previsto in questi casi

C'è anche una dipendente del supermercato Esselunga di viale Galilei tra le persone risultate positive al coronavirus nella giornata di ieri. La notizia, che circola da stamani in città, trova conferma in ambienti sindacali. Esselunga, contattata da Notizie di Prato, non ha invece voluto né confermare né smentire la circostanza. Dalla direzione di Milano hanno però spiegato che in questi casi l'azienda interviene con misure straordinarie, come la sanificazione a fondo dell'intero negozio, che si aggiunge a quella fatta ordinariamente, e la messa in quarantena dei dipendenti che hanno avuto contatti stretti con quella risultata contagiata. Entrambe le cose sono avvenute tra ieri sera e stamani nel negozio di viale Galilei.

"Da parte nostra - spiegano da Esselunga - abbiamo fin dall'inizio applicato in maniera rigida tutti i protocolli di sicurezza. Al nostro personale, come ai clienti, viene misurata la temperatura. Tutti i dipendenti poi indossano mascherine e guanti per la loro sicurezza e per quella dell'utenza. Alle casse ci sono strutture in plexiglas e i contatti tra personale e clienti sono ridotti al minimo".