Diocesi in lutto: è morta Anna Denti, storica volontaria della Caritas e insegnante di religione

Aveva 64 anni e da tempo lottava contro una brutta malattia. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio in cattedrale

La Diocesi di Prato è in lutto per la scomparsa di Anna Denti, insegnante di religione e volontaria storica della Caritas. Aveva 64 anni. È morta oggi, 15 dicembre, dopo una lunga malattia che l'ha costretta anche ad allontanarsi dal suo amato lavoro. Per oltre 30 anni ha insegnato alla scuola Convenevole da Prato in via I Maggio ma era molto conosciuta in città anche per il suo impegno a favore dei più sfortunati collaborando con la Caritas diocesana. La salma di Anna è esposta alle cappelle della Misericordia. I funerali saranno celebrati martedì 17 dicembre alle 15 nel Duomo di Prato.

Edizioni locali collegate: Prato

