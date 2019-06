27.06.2019 h 16:08 commenti

Fino a domenica la pizza napoletana protagonista assoluta in piazza Duomo

Aperto ufficialmente il Prato Pizza Village con otto forni a legna che sforneranno diecimila tra Margherite, Napoletane e Marinare oltre alle speciali made in Napoli



La prima pizza dell'edizione 2019 di Prato Pizza Village è stata infornata, ieri mercoledì 26 giugno, dall'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri e dai mastri pizzaioli Massimiliano Cosmo (Antiche Volte) e Salvio Carannante (Rosso Pomodoro). E' iniziata così la kermesse che fino a domenica 30 giugno trasforma piazza del Duomo in una grande pizzeria all'aperto con i migliori pizzaioli capaci di realizzare capolavori con ingredienti di primissima qualità. Il format, proposto dal direttore artistico Alessandro Rubino, ricalca quello che dal 2011 si tiene alle pendici del Vesuvio, il “Napoli Pizza Village”.

Prato Pizza Village non è solo l'occasione per mangiare una buona pizza; sono tante le iniziative in programma nel corso delle cinque serate dove protagoniste assolute saranno diecimila palline di pasta che verranno lavorate, condite, infornate negli otto forni a legna e impiattate.

Attesa per la sfida tra pizzaioli napoletani e pizzaioli pratesi che si contenderanno il titolo di numero uno puntando su bontà, qualità e fantasia. Non mancheranno i laboratori per i bambini e altre sorprese per onorare l'amatissima pizza che l'Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.

La sfida 'Prato-Napoli” impegnerà, domenica pomeriggio, i pizzaioli dei locali pratesi Le Antiche Volte e Chicco d'Uva di piazza Mercatale e Rossopomodoro di Parco Prato.

Tutte targate Napoli le pizze speciali: la pizza fritta, 'l'Oro di Napoli' e 'O' Sole mio'.

Domenica mattina sarà protagonista la solidarietà: i pizzaioli sforneranno pizze da regalare alla mensa La Pira. Prato Pizza Village ha il patrocinio del Comune.