Dimesso dal Santo Stefano tenta di rubare una bicicletta per tornare a casa, fermato dalla vigilanza

E' successo nella tarda serata di ieri. L'uomo, successivamente, è stato preso in consegna dai carabinieri. Arrivato al pronto soccorso per farsi medicare in seguito ad una lite, una volta uscito si è diretto al parcheggio dei dipendenti e ha provato a forzare il lucchetto di una bici

Un minuto dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso ha tentato di rubare una bicicletta per tornare a casa. E' successo nella serata di ieri, domenica 23 settembre. Protagonista un marocchino che è stato fermato da un addetto della Securitas Metronotte che poi ha chiamato i carabinieri. Il nordafricano, intorno alle 22, è stato visto armeggiare all'interno della recinzione dove i dipendenti del Santo Stefano parcheggiano le loro bici. Lo spazio è accessibile attraverso il badge ma l'uomo è riuscito comunque ad entrare con l'interno di impadronirsi di una bicicletta. Una scena che non è passata inosservata ad uno dei vigilanti in servizio che è immediatamente intervenuto. Il marocchino, preso in consegna dai carabinieri, era arrivato qualche ora prima per farsi medicare in seguito ad una lite con alcuni connazionali.



