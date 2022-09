02.09.2022 h 17:39 commenti

Dignità del lavoro, ambiente e no alla guerra: le candidate di Unione Popolare presentano il programma

Simona Baldanzi è in corsa all'uninominale nel collegio Prato, Pistoia e Mugello, mentre Francesca Trasatti, Maurizio Acerbo, Nicola Cavazzuti e Giulia Romani sono nel listino per la Camera

La dignità del lavoro, la cura dell'ambiente, il no incondizionato alla guerra e la lotta alla povertà, sono i temi del programma elettorale di Unione Popolare presentati oggi, 2 settembre, dalla candidata all'uninominale Simona Baldanzi e da quella al collegio plurinominale della Camera Francesca Trasatti, che si presenta insieme a Maurizio Acerbo, Nicola Cavazzuti, e Giulia Romani. La lista, guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, riunisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, DeMa e Manifesta.Baldanzi che vive nel Mugello, ma da oltre 20 anni lavora nel distretto pratese, forte della sua esperienza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, incentra la campagna elettorale proprio su questo tema “Nel distretto – spiega – c'è ancora molto da fare sia dal punto di vista della sicurezza, ma anche per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo. L'emergenza ora è il problema dei lavoratori poveri che, pur avendo un reddito, non riescono a far fronte al caro vita”.Tra gli altri punti toccati anche la difesa dell'ambiente :“Penso a città con più verde, con progetti urbanistici dedicati alle varie fasce della popolazione, ma anche a un nuovo utilizzo dei capannoni industriali. Prato potrebbe diventare un interessante laboratorio per progetti nazionali”Di salario minimo, con retribuzione a 10 euro l'ora, e di una forte opposizione alla guerra e a tutta l'economia che gira intorno ai conflitti, ha invece parlato Francesca Trasatti.“Essere qui oggi a presentare un programma elettorale – ha sottolineato Alessandro Bonechi segretario provinciale di Rifondazione Comunista – visto che in pochissimi giorni abbiamo dovuto raccogliere le 60mila firme necessarie, non era così scontato. Ci siamo riusciti e nel nostro collegio ci siamo fermati a quota 1.500 visto che avevamo oltrepassato abbondantemente le mille necessarie. Se sono contento per il risultato ottenuto, oggi però sento la mancanza di Fulvio Silvestrini ( leggi ), amico di tante battaglie territoriali e non solo: dall'acqua pubblica a quella per dire no alle multisale in città”.