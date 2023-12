14.12.2023 h 13:17 commenti

Digitale per tutti con i Centri di facilitazione: nel fine settimana l'apertura delle sedi in Val di Bisenzio

I Centri di facilitazione digitale sono finanziati dalla Regione con le risorse Pnrr. Tutti potranno imparare ad utilizzare i servizi della pubblica amministrazione attraverso un semplice click

Partono in Val di Bisenzio i Centri di facilitazione digitale finanziati dalla Regione Toscana con le risorse del Pnrr.

I 'Punti digitale facile' sono luoghi dove possono trovare aiuto tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. L’obiettivo è superare le barriere e garantire a tutti la possibilità di utilizzare i servizi della pubblica amministrazione in modo semplice, ma anche fornire un adeguato supporto e una mirata formazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

A Vernio è la biblioteca Petrarca ad ospitare il Centro di facilitazione digitale del Comune. Sabato 16 dicembre, alle 11, è in programma l’inaugurazione con la partecipazione del sindaco, Giovanni Morganti, e dell’assessore regionale alle Infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo.

Anche a Cantagallo il Centro di facilitazione digitale apre con l’iniziativa “Spid Date” sabato 16 dicembre, dalle 9 alle 12, alla Bottega della salute di Usella.

A Vaiano invece la data da segnare è domenica 17 dicembre. Dalle 16 alle 18 c’è “Spid Date di Natale” con l’inaugurazione dell’attività del Punto di facilitazione digitale del Comune in piazza Agnolo Firenzuola. Gli operatori del centro illustreranno i vantaggi e le potenzialità del sistema pubblico di identità digitale e attiveranno gratuitamente le credenziali a chi lo richieda. La cornice, sempre domenica dalle 10 alle 19, è Vaiano Natale Solidale, con i tradizionali mercatini in piazza della Badia. Inoltre, dalle 15 alle 18.30, spettacoli e animazioni di strada, in via Braga “Gioca la mente” e “Il Contastorie” e in piazza della Badia “Folletto Cerry”.

I centri offrono servizi di supporto e assistenza per creare lo Spid (il Sistema pubblico per l’identità digitale) attivare la tessera sanitaria e la carta d’identità elettronica, prenotare visite mediche, accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico e all’anagrafe nazionale, navigare in rete, effettuare i pagamenti tramite Pago Pa e molto altro ancora.



