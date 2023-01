09.01.2023 h 15:55 commenti

Digilab moda, più competenze ai docenti per sviluppare il sistema moda Prato-Firenze

Il Polo tecnico professionale guidato dall'istituto Buzzi ha dato vita al profetto finanziato dalla Regione Toscana. Obiettivo: fornire strumenti e conoscenze avanzate per tenere alta la qualità del made in Italy

Aumentare le competenze e le conoscenze digitali e tecniche dei docenti: passa da qui la crescita del sistema moda. Il Polo tecnico professionale “Sistema moda Prato Firenze”, guidato dall’istituto Buzzi, insieme all’istituto superiore B. Russell – I. Newton, alla Fondazione Its Mita, al PIN e alle aziende Pelletteria Almax e Cunningam, ha realizzato il progetto Digilab moda (Didattica digitale e laboratoriale per la moda).

L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Toscana ed ha avuto un duplice obiettivo: da una parte, il rafforzamento della Didattica digitale integrata, dall’altra lo sviluppo di competenze sulle nuove tecnologie per la modellistica e prototipia. Cinquantacinque i docenti coinvolti, provenienti dalle scuole tecniche e professionali ad indirizzo moda di Prato e Firenze aderenti al Polo tecnico professionale; oltre agli istituti Buzzi e Russell-Newton, hanno partecipato docenti del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, dell’istituto Cellini e del liceo artistico di Porta Romana. Quattro sono stati i percorsi formativi: due relativi al potenziamento delle competenze sulla Didattica digitale integrata, due sul potenziamento di competenze sulla modellistica e prototipia innovativa per la pelletteria e per la confezione del capo di abbigliamento in pelle.

“Si tratta – il commento del dirigente scolastico del Buzzi Alessandro Marinelli - di un’esperienza importante per il sistema moda Prato-Firenze, un modo di mettere insieme gli attori della formazione del territorio. D’altra parte questa è una delle mission del Polo tecnico professionale Sistema Moda Prato –Firenze. Fare crescere le competenze dei nostri docenti significa offrire una didattica più attuale e moderna, che guarda avanti. È l’investimento più importante che dobbiamo affrontare per mantenere alta la qualità del made in Italy.”







