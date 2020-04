02.04.2020 h 13:13 commenti

Difficile blindare i giardini di via Marx, rotta la fettuccia: ma in tanti li usano come scorciatoia e non per restare

In assenza di recinzione, l'area è stata delimitata con la fettuccia per non indurre i cittadini alla violazione del provvedimento governativo. Il giardino viene abitualmente attraversato per raggiungere il lato opposto



“Il giardino – ha spiegato l'assessore – non ha né cancelli né recinzioni di alcuni tipo e per questo non è stato possibile chiuderlo al pubblico. L'ultimo provvedimento governativo, più stringente rispetto al precedente, ha però vietato l'ingresso anche ad aree come quella di via Marx e, sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, abbiamo deciso di intervenire delimitando con la fettuccia in modo da evitare il passaggio e quindi, evitare, trasgressioni”.

Fettuccia che – stando a quanto segnalato da alcuni residenti della zona su Facebook, sarebbe stata rotta in più punti. “Attivo subito un controllo – ha detto Leoni – così da ripristinare, nel caso, la delimitazione”. Detto e fatto, come nel costume dell'assessore: nel giro di pochissime ore il giardino è stato nuovamente chiuso con la fettuccia.



Edizioni locali collegate: Prato

