29.08.2019 h 13:26 commenti

Differenziata, il pasticcio delle bioplastiche: doccia fredda per il Comune dopo le azioni "plastic free"

L'amministrazione, al pari di altre della provincia, presa in contropiede dalla rivelazione di Alia che ha ammesso di non poter smaltire le plastiche "ecologiche" nei suoi impianti. Rischio confusione per i cittadini

Il Comune di Prato e quelli della provincia pratese hanno avuto troppa fretta di salire a bordo del treno "Plastic free", spinto da un forte incremento della sensibilità ambientalista della popolazione. Per sua stessa ammissione Alia, la società pubblica che gestisce i rifiuti nell'area metropolitana e che tra l'altro è partecipata dagli stessi Comuni con in testa quello di Prato, non ha gli impianti adeguati per smaltire le bioplastiche nell'organico.

Significa che contenitori, piatti e posate devono essere buttati nell'indefferenziato anche se biodegradabili perchè con gli attuali impianti di Alia la loro presenza nella frazione organica comprometterebbe la produzione di compost. Unica eccezione compatibile con la tecnologia a disposizione a livello locale, sono i sacchetti di plastica.

Insomma, un bel pasticcio tecnico e comunicativo perchè genera confusione nel cittadino chiamato quotidianamente "a conferire correttamente" il rifiuto prodotto. Ieri andava messo lì, oggi qui, domani chissà.

Il paradosso è stato svelato da Repubblica ed evidenzia le difficoltà dell'azienda di rifiuti più grande della Toscana, di tenere il passo con i tempi e con il mercato che ormai ha già ampiamente sdoganato la bioplastica come la miglior risposta "green" al dilagare di confezioni "usa e getta".

Per il Comune di Prato e altri della provincia è stata una doccia fredda visto che, oltre alle mozioni approvate in Consiglio comunale, erano già state adottate misure per mettere al bando le plastiche monouso nelle scuole. L'assessore all'Ambiente Cristina Sanzò prende tempo e preferisce rilasciare dichiarazioni solo dopo essersi confrontata con l'azienda che a sua volta già invoca l'apertura di un tavolo in Regione con i produttori di bioplastica per mettere in piedi un progetto pilota che massimizzi le potenzialità di riciclo di questo materiale. Che nel frattempo però, finirà nell'indifferenziato.

Marco Biagioni del Pd, promotore di una mozione sul Plastic free approvata all'unanimità dal Consiglio comunale lo scorso luglio: "In quell'atto - spiega -non abbiamo mai parlato di bioplastica bensì di eliminazione della plastica e del sistema usa e getta negli edifici comunali e nelle scuole. La notizia che Alia non ha ancora impianti adeguati per questo materiale, rafforza e rilancia quella mozione. Chiediamo che le sedi pubbliche siano liberate dalla plastica monouso e non che venga sostituita da altri materiali".

Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale 5 Stelle Silvia La Vita, che annuncia la presnetazione di un question time: "Non basta una città con discariche un po' ovunque, isole ecologiche che non funzionano, raccolta porta a porta senza nessun tipo di controllo - scrive -. Oggi veniamo a sapere che Alia non può correttamente smaltire le plastiche ecobio, che finiscono quindi nell'indifferenziata e a concludere nell'inceneritore. La cosa più paradossale è che a luglio abbiamo votato e approvato una mozione a firma Pd per far diventare Prato Comune Plastic Free. Cosa che risulta quindi non solo impossibile da attuare, ma anche una presa di giro per i cittadini e le imprese che si stanno impegnando nell'acquisto di stoviglie ecobio. Mi chiedo come mai Alia non fa investimenti in questo senso a fronte di una Tari che paghiamo e che, ricordiamo, è tra le più care d'Italia?".

“Chiedo di convocare in tempi rapidi un tavolo di lavoro condiviso tra i maggiori attori coinvolti sulla gestione del corretto smaltimento dei compostabili - dice invece il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti -. Ma anche l’elaborazione di una strategia che permetta di uscire dall’empasse del sacco indifferenziato nel breve periodo e di strutturare soluzioni durature. E’ necessario inoltre progettare una filiera di trattamento e trasformazione in residuo organico integrando processi e impianti aerobici e anaerobici, così da poter ottenere compost e scongiurare ogni forma di incenerimento, discarica o ritorno alla plastica convenzionale”. “La notizia di conferirli nella frazione indifferenziata, fuori da ogni percorso virtuoso di riciclo e contravvenendo all’indicazione che il compostabile vada messo nell’organico – prosegue il sindaco Prestanti - apre uno scenario di incertezza, che ci fa retrocedere rispetto agli obiettivi di economia circolare che tende a trasformare i rifiuti in nuove risorse. Il rischio maggiore però è di vanificare gli sforzi immani di cittadini ed amministrazioni pubbliche che si stanno adoperando in campagne di sensibilizzazione e provvedimenti concreti volti alla promozione della strategia ‘plastic free’, per salvare il pianeta da una delle maggiori minacce, l’invasione di rifiuti plastici negli oceani e sparsi nell’ambiente ad ogni latitudine”. Una vera e propria beffa da cui si chiama fuori il consigliere comunaledel Pd, promotore di una mozione sul Plastic free approvata all'unanimità dal Consiglio comunale lo scorso luglio: "In quell'atto - spiega -non abbiamo mai parlato di bioplastica bensì di eliminazione della plastica e del sistema usa e getta negli edifici comunali e nelle scuole. La notizia che Alia non ha ancora impianti adeguati per questo materiale, rafforza e rilancia quella mozione. Chiediamo che le sedi pubbliche siano liberate dalla plastica monouso e non che venga sostituita da altri materiali".Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale 5 Stelle, che annuncia la presnetazione di un question time: "Non basta una città con discariche un po' ovunque, isole ecologiche che non funzionano, raccolta porta a porta senza nessun tipo di controllo - scrive -. Oggi veniamo a sapere che Alia non può correttamente smaltire le plastiche ecobio, che finiscono quindi nell'indifferenziata e a concludere nell'inceneritore. La cosa più paradossale è che a luglio abbiamo votato e approvato una mozione a firma Pd per far diventare Prato Comune Plastic Free. Cosa che risulta quindi non solo impossibile da attuare, ma anche una presa di giro per i cittadini e le imprese che si stanno impegnando nell'acquisto di stoviglie ecobio. Mi chiedo come mai Alia non fa investimenti in questo senso a fronte di una Tari che paghiamo e che, ricordiamo, è tra le più care d'Italia?".

E.B.