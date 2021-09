10.09.2021 h 20:20 commenti

Diffamò sui social un politico: adesso deve pagare mille euro che andranno in beneficienza

Il commento incriminato riguardava un articolo dedicato alla battaglia di Giovanni Fuochi per iscriversi alle scuole superiori. Nel mirino Gabriele Alberti

Il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, ha deciso di donare alla onlus "La forza di Giò" la somma che ha ricevuto come risarcimento da un cittadino che lo ha diffamato sui social accusandolo di sfruttare a fini elettorali la storia di Giovanni Fuochi, Giò appunto, affetto da una rarissima forma di tumore cerebrale che lo ha costretto su una sedia a rotelle sin dalla tenera età. L'episodio è avvenuto nel giugno del 2019 commentando un articolo di Notizie di Prato dedicato alla battaglia che i genitori di Giò stavano portando avanti per iscrivere il figlio alle scuole superiori. Battaglia poi vinta, grazie anche al supporto di Gabriele Alberti, amico di famiglia e all'epoca candidato e poi eletto. Impegno che secondo il commentatore era "interessato" proprio per fini elettorali. Alberti non ha gradito e lo ha querelato. Querela che è stata ritirata giovedì scorso, 9 settembre, giorno dell'udienza in tribunale. Nel frattempo infatti, il commentatore ha inviato una lettera di scuse, si è fatto carico di tutte le spese legali e ha concordato una somma a titolo di risarcimento.

Si tratta di un migliaio di euro che Alberti donerà all'associazione di Giò per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle rare forme tumorali infantili al cervello. "Ho apprezzato molto la lettera di scuse che la persona in questione mi ha inviato al netto della transazione,- spiega Alberti - perchè significa che c'è stata una riflessione su quanto è accaduto. Quelle parole mi hanno ferito perché conosco la famiglia Fuochi e Giò da sempre, a prescindere dall'attività politica. Si deve usare la testa quando si parla e quando si scrive. Ben vengano le opinioni e le critiche ma ci sono dei limiti da rispettare. Libertà di parola non è libertà di offendere. Sono contento che da qualcosa di brutto sia venuto fuori qualcosa di positivo: l'autocritica di chi ha sbagliato e un aiuto per l'associazione di Giò".

