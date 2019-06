17.06.2019 h 17:39 commenti

Diffamazione ai Sinti, Donzelli interrogato dal procuratore: "Ho grande fiducia nella magistratura"

Il parlamentare di Fratelli d'Italia oggi al Palazzo di giustizia per rispondere alle domande del procuratore. L'onorevole è finito sul registro degli indagati dopo la denuncia presentata dall'Associazione Sinti che si è sentita denigrata dalle parole pronunciate durante il sopralluogo al campo nomadi di San Giorgio a Colonica

“Ho grande rispetto per le istituzioni e molta fiducia nel procuratore Nicolosi”. Sono le prime parole dell'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli all'uscita dall'interrogatorio a cui è stato chiamato oggi, lunedì 17 giugno, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per diffamazione aggravata. Accompagnato dall'avvocato Francesco Michelotti, il parlamentare ha risposto alle domande che gli sono state rivolte: “Ho parlato ma non rilascio commenti – ha detto – quello che dovevo dire l'ho detto al procuratore che ringrazio per avermi dato l'occasione di spiegare”. Donzelli è stato iscritto sul registro delle notizie di reato dopo il sopralluogo, lo scorso primo marzo, al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. Sopralluogo durante il quale, secondo la denuncia presentata dall'Associazione Sinti, gli abitanti furono denigrati dalle parole dell'onorevole e per avvalorare la loro tesi hanno prodotto le registrazioni di quella mattina. Punto focale dell'inchiesta è capire se Donzelli abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare o se invece quella visita non sia riconducibile all'attività istituzionale. Ulteriori accertamenti e approfondimenti saranno fatti nei prossimi giorni e dal loro esito dipenderà la decisione del procuratore Nicolosi che si occupa dell'inchiesta in prima persona.



Edizioni locali collegate: Prato

