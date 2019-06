15.06.2019 h 08:51 commenti

Diffamazione aggravata, l'onorevole Donzelli (FdI) convocato dal procuratore dopo la denuncia dei Sinti

Il parlamentare è finito sul registro degli indagati dopo la visita dello scorso primo marzo al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. I Sinti si sono sentiti denigrati dalle sue affermazioni e hanno deciso di rivolgersi all'avvocato

L'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è stato convocato dal procuratore Giuseppe Nicolosi che nelle settimane scorse lo ha indagato per diffamazione aggravata. L'iscrizione sul registro delle notizie di reato è stata fatta in seguito alla denuncia presentata dall'Associazione Sinti che si è sentita denigrata dalle parole pronunciate dal parlamentare durante la visita al campo nomadi di San Giorgio a Colonica, lo scorso primo marzo ( leggi ). Donzelli è stato invitato a comparire per l'interrogatorio. Nel fascicolo di indagine sono finite le registrazioni del sopralluogo compiuto da Donzelli che mandò in diretta Facebook la visita per documentare le condizioni dell'area e le condizioni di vita dei Sinti a San Giorgio a Colonica. Secondo i Sinti, l'iniziativa dell'esponente di Fratelli d'Italia non sarebbe stata collegata al suo ruolo istituzionale e dunque sarebbe venuto meno l'esercizio delle sue funzioni. Un punto, questo, sul quale il procuratore, negli ultimi giorni, ha svolto una serie di accertamenti. Donzelli potrà decidere di rispondere alle domande del dottor Nicolosi oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.