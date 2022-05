05.05.2022 h 13:28 commenti

Difese d'ufficio e gratuiti patrocini prescritti, replica il sindacato: "Poco personale, gli avvocati sposino la nostra battaglia"

Alla denuncia dell'Ordine degli avvocati per le somme non liquidate perché vecchie di oltre dieci anni, la Fp Cgil risponde: "Facile prendersela con l'anello più debole, bisogna avere il coraggio di indirizzare il proprio malumore sul bersaglio giusto: la politica. Puntare il dito contro il sintomo anziché curare la malattia: sempre lo stesso errore"

“Prendersela con l'anello più debole di tutta la catena è facile ma non risolve il problema. La categoria degli avvocati, che ben conosce i problemi dei nostri uffici giudiziari, si unisca alle battaglie portate avanti da chi, da anni, evidenzia la gravissima carenza di personale amministrativo e paventa il reale rischio di una paralisi dell'attività”. Forte e particolarmente risentita la replica del delegato della Funzione pubblica della Cgil, Walter Vizzini, all'Ordine degli avvocati di Prato che ha denunciato il problema della prescrizione della liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio e i patrocini a spese dello Stato. Prescrizione dovuta al fatto che le richieste sono vecchie di dieci anni (alcune anche più datate), quindi 'scadute' ( leggi ).Come già il presidente del tribunale, anche il sindacato se la prende – per l'ennesima volta – con una pianta organica insufficiente, del tutto inadeguata: “La scopertura del personale amministrativo ha raggiunto un livello tale che non consente di dare risposte efficienti in termini di servizio – dice Vizzini – si deve avere il coraggio di indirizzare il proprio malumore al responsabile di tutto questo, cioè la politica. E' chiaro che c'è una volontà politica di non voler mettere mano ai problemi degli uffici giudiziari di Prato, altrimenti non si spiega. Non si spiega perché per altre realtà, che hanno già più personale, si corre ai ripari se si evidenzia una minima carenza e per Prato si chiudono gli occhi e si fanno orecchie da mercante. Perché? Cosa c'è dietro? Quale è l'obiettivo? Agli avvocati dico: la vostra categoria è legittimata a fare battaglie, a chiedere rinforzi, a pretendere un servizio che funzioni. Alzate anche voi la voce, cercate soluzioni e non accusate chi fa il massimo e sarebbe contento di lavorare in condizioni migliori”. E ancora: “L'Ufficio spese giustizia – precisa il delegato Fg Cgil – non si occupa solo di avvocati ma anche di periti, interpreti, traduttori, custodi, curatori fallimentari, amministratori di beni, giudici onorari, testimoni, consulenti tecnici d'ufficio in procedimenti civili dove una delle parti è ammessa al gratuito patrocinio: già questo dovrebbe chiarire perché le pratiche degli avvocati rallentano, avendo quell'ufficio una moltitudine di istanze a cui dover dare seguito. Nel solo 2021 agli avvocati sono state liquidate somme per un complessivo di 800mila euro. E per quanto riguarda il fantomatico numero di 20 fatture al mese solo per gli avvocati, i dati che risultano sono di 40, quindi il doppio”.Resta il problema: il ritardo e la intervenuta prescrizione che significa non aver dato seguito a richieste di liquidazioni datate, al più tardi, 2012. “Se all'Ufficio spese giustizia ci fosse più personale amministrativo – ribadisce Vizzini – i dati raddoppierebbero e triplicherebbero. Puntare il dito contro uno dei sintomi e non cercare mai di curare realmente la malattia: questo l'errore che si continua a fare”.