04.05.2022 h 14:03 commenti

Difese d'ufficio e gratuiti patrocini, i ritardi del Tribunale costano decine di migliaia di euro agli avvocati

Il grido dall'allarme dei legali per i maxiritardi: in alcuni casi è già intervenuta la prescrizione decennale e i soldi sono persi per sempre. Molte sedi hanno smaltito l'arretrato ma non quella pratese dove l'Ufficio spese giustizia non riesce a trattare più di una ventina di richieste al mese

nadia tarantino

Migliaia di fascicoli impolverati, parcheggiati da così tanti anni da aver raggiunto la prescrizione. Secondo una stima, sarebbero tra cinque e seimila quelli accumulati nel corso del tempo alla cancelleria penale del tribunale di Prato. Cinque/seimila fascicoli, o giù di lì, a cui corrispondono altrettante richieste di liquidazione presentate dagli avvocati per le difese d'ufficio e per i patrocini a spese dello Stato che, in molti casi, sono andate a farsi benedire perché vecchie di oltre dieci anni, quindi prescritte. Un arretrato che ammonta a migliaia e migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro: soldi che molti avvocati non vedranno mai nonostante aver lavorato e studiato per assistere quei clienti che non sono in grado di pagarsi di tasca un legale ma che hanno diritto, come sancisce la Costituzione, alla difesa.L'Ordine degli avvocati, nei giorni scorsi, ha inviato una circolare ai colleghi per far suonare forte il campanello d'allarme: “Occhio alle scadenze – il succo – organizzatevi con solleciti, e-mail, lettere e qualsiasi altra cosa possa servire a interrompere la prescrizione”.Il polverone si è alzato dopo che la Corte d'Appello di Firenze, nel periodo della pandemia, ha invitato i tribunali del suo distretto a metter mano alle richieste di liquidazione in modo da garantire agli avvocati un'entrata economica anche con il blocco dei processi.“Ovunque – spiega Barbara Mercuri, consigliere dell'Ordine con la delega ad occuparsi della questione – si è smaltito l'arretrato e in qualche caso lo si è azzerato, ma non a Prato”. Perché a Prato no? “Tutta colpa della carenza di personale – la risposta del presidente del tribunale, Francesco Gratteri – il problema del ritardo dipende dalla situazione assurda in cui ci troviamo: una scopertura dell'organico del 40 per cento. Stiamo cercando di recuperare ma l'arretrato è spaventoso”.Un aiuto è arrivato dagli avvocati stessi: “ Il Consiglio dell'Ordine – spiega Barbara Mercuri – ha deciso di pagare una persona destinata alla cancelleria penale con il compito di verificare le richieste di liquidazione”.Un lavoro, quello pagato dall'Ordine degli avvocati, cominciato circa tre mesi fa e che ha già dato qualche frutto: un migliaio i fascicoli passati in rassegna. Ma l'efficienza si è scontrata con “la presunta intervenuta prescrizione decennale del diritto alla liquidazione dei compensi”. E' successo che le richieste troppo vecchie non hanno ottenuto dai giudici il via libera e quindi niente soldi. E poco importa se, nel tempo, qualche avvocato ha preso misure 'antiprescrizione': in molti fascicoli non è stata trovata traccia e, a meno che non si produca una copia, di riscuotere non se ne parla proprio. E non va meglio a quelle richieste di liquidazione che hanno passato il vaglio dei giudici: una volta arrivate all'Ufficio spese giustizia, sempre al tribunale di Prato, restano parcheggiate in attesa dell'esame finale che sblocca il pagamento. Un altro imbuto, ancor più stretto, che si spiega con il fatto che l'Ufficio spese giustizia non tratta più di una ventina di richieste al mese. In pratica una al giorno. Insomma, la lumaca non muore mai.E mentre la lumaca non muore, muoiono, sono già morti o rischiano di morire, molti avvocati, soprattutto i più giovani che, sempre più numerosi, si guardano attorno e tentanoo concorsi nelle pubbliche amministrazioni, nelle grandi imprese e nelle multinazionali che assumono per i loro uffici legali.“Ho un arretrato di 80mila euro – spiega un avvocato – non si tratta di un regalo che lo Stato mi fa ma del pagamento di un lavoro che ho svolto. E' una sconfitta per tutti, è il diniego di un diritto previsto dall'ordinamento giudiziario. Purtroppo la liquidazione delle difese d'ufficio e dei gratuiti patrocini non è mai stata una priorità, ed ecco che molto del lavoro che io e i miei colleghi facciamo tutti i giorni se ne va in cavalleria”.Spaventoso, sconfinato, vergognoso, incredibile, inimmaginabile: si sprecano gli aggettivi per l'arretrato di fascicoli fermi tra la cancelleria penale e l'Ufficio spese giustizia. Aggettivi che passano di bocca in bocca sia che parli il presidente del tribunale sia che parli l'avvocato di turno. E tutto con buona pace dell'ufficio del Giudice di pace (di Prato) la cui richiesta di liquidazione più vecchia è datata ottobre/novembre 2021, del tribunale di Firenze che sta liquidando i compensi del primo trimestre 2022, del tribunale di Livorno che ha azzerato l'arretrato nel periodo della pandemia e via dicendo.“La prescrizione esiste e per difendersi – spiega ancora l'avvocato Mercuri – occorre prestare la massima attenzione alle date e inviare solleciti per bloccare l'effetto del ritardo. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è basito, più che basito. Una situazione che si commenta da sola”.