06.06.2020 h 15:59 commenti

Diecimila spettatori per il concerto virtuale "Progetto zero". Guarda il video completo

Venti artisti pratesi, coordinati da Fonderia Cultart e Freaky Deaky, hanno unito le forze per un omaggio alla città e alla musica. Lo streaming trasmesso sulle pagine Facebook di tutte le testate giornalistiche cittadine

Un concerto per Prato e per 10mila spettatori. Naturalmente non riuniti in un luogo fisico, perché al momento non è possibile, ma in una sorta di piazza virtuale rappresentata dalle pagine Facebook di tutte le testate giornalistiche cittadine, degli organizzatori, degli Enti e, naturalmente, degli stessi artisti.

Ieri, 5 giugno, con la messa in onda del Progetto Zero / Artisti per Prato si è compiuto il primo passo delle ripartenza della musica e dello spettacolo in città. La partecipazione alla prima visione è stata come dare la possibilità agli artisti di esibirsi in una piazza del Duomo strapiena: circa 10 mila visualizzazioni del video in diretta sulle diverse pagine collegate, a cui si aggiungono i moltissimi spettatori che hanno seguito la diretta televisiva, diventate circa 15.000 nel corso delle prime 12 ore.

Fonderia Cultart e Freaky Deaky ringraziano gli operatori, gli artisti e tutti i partner che hanno voluto condividere il progetto. "La sinergia e la rete tra soggetti culturali, media, istituzioni e artisti - dicono - è un segno tangibile della volontà a cominciare una nuova normalità anche attraverso l'arte e lo spettacolo".