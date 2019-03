16.03.2019 h 13:25 commenti

Diecimila firme per dire no alla manifestazione organizzata da Forza Nuova. L'obiettivo è di arrivare a 15 mila

Adesioni non solo dalla Toscana ma anche da tutta Italia. Pancini Cgil: "Una mobilitazione della società civile che non si può ignorare". Intanto è stata chiesta l'autorizzazione per un presidio in piazza delle Carceri.

a.a.

Vola la raccolta firma on line per chiedere a Prefettura e Questura di non autorizzare la manifestazione promossa da Forza Nuova per sabato 23 marzo, data in cui ricorre il centenario della nascita del fascismo anche se ufficialmente l'evento riguarda le politiche sull'immigrazione. Attorno alle 12 di oggi, 16 marzo, si è raggiunta quota 10mila firme e l’obiettivo è di arrivare a 15mila. Un ottimo risultato ottenuto in pochi giorni a dimostrazione di quanto la questione sia sentita: “Una mobilitazione dell’intera società civile – ha spiegato Lorenzo Pancini Cgil uno dei promotori dell’iniziativa– che non può essere ignorata: chiaramente in molti non gradiscono la presenza del corteo in città. Un consenso generale, in realtà, che arriva anche da fuori provincia e addirittura oltre i confini regionali. Un’occasione in più per ribadire al prefetto e al questore di non autorizzarla”.La battaglia per fermare l'iniziativa di Forza Nuova non si ferma qui. In attesa di una decisione, probabilmente lunedì prossimo in occasione del tavolo per la sicurezza, i sindacati, Anpi, Legambiente, Arci, Libera e numerose altre associazioni hanno chiesto l’autorizzazione a organizzare per il 23 marzo, un presidio in piazza delle Carceri. “Speriamo che non si debba fare - continua Pancini – ma nel caso non arrivasse la revoca noi saremo in piazza con una manifestazione colorata e pacifica. Ci aspettiamo un migliaio di persone”.Ancora da decidere gli aspetti organizzativi, per ora si sta lavorando sulla sicurezza: “E’ un aspetto fondamentale per chi partecipa, ma anche per la stessa città. La piazza prescelta è lontano dal tragitto del corteo, ma nello stesso tempo è centralissima. Siamo invece più preoccupati per il passaggio previsto dal corteo in via S. Antonio proprio dietro la nostra sede che è un bersaglio sensibile”. Intanto il Comune ha concesso il patrocinio. E sulla proposta del candidato sindaco di Forza Nuova Massimo Nigro, di aprire un dibattito sull’opportunità di fare la manifestazione Pancini è categorico: “Noi abbiamo smesso di parlare con quelli che Nigro rappresentata dal 1944”.Oltre all'adesione on line, è possibile firmare nella sede dell’Anpi in piazza San Marco che resterà aperta questo pomeriggio dalle 16 alle 17 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.