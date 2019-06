24.06.2019 h 22:16 commenti

Diecimila euro in monete d'oro, i ladri portano via il "forziere" dalla casa di un imprenditore

Il furto è avvenuto ieri pomeriggio a Grignano. I soldi erano in cassaforte. Sul posto i carabinieri per acquisire elementi utili alle indagini

Sembra una storia tratta dal fumetto Paperino, il furto subito ieri pomeriggio, 24 giugno, da un imprenditore residente a Grignano a pochi metri da via Roma. I ladri che si sono intrufolati nella sua abitazione, hanno trovato in cassaforte cinquecento euro in contanti e 10mila euro in monete d'oro. Un particolare che richiamerà alla mente di molti il ricchissimo deposito di Paperon de Paperoni. In alternativa la fantasia suggerisce anche un forziere pieno di tesori tipico dei film sui pirati.

Al di là della particolare forma di risparmio scelta dall'imprenditore pratese, resta il fatto che la "banda Bassotti" ha colpito ancora e in pieno giorno. Dei professionisti: veloci e invisibili. All'arrivo dei carabinieri i ladri erano già svaniti nel nulla. Indagini in corso per cercare di individuare i responsabili anche con l'uso delle telecamere, pubbliche e private, presenti in zona. L'abitazione dell'imprenditore invece, non è dotata di allarme e videosorveglianza.

