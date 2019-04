17.04.2019 h 14:51 commenti

Diecimila euro di multe in quattro ore: nel mirino l'uso del cellulare alla guida e le false bici elettriche

I controlli effettuati dalla polizia municipale con pattuglie in borghese e in divisa. Emesso anche un Daspo urbano e denunciato un uomo che viaggiava con una spranga di ferro

Quasi diecimila euro di multe elevate nel giro di appena 4 ore. E' successo lunedì pomeriggio 15 aprile, con due pattuglie del Reparto Territoriale della polizia municipale impegnate in una serie di controlli mirati sull'uso del cellullare alla guida e sulle bici elettriche che in realtà sono ciclomotori a tutti gli effetti. Emesso anche un provvedimento di Daspo urbano e denunciato un cittadino cinese per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La prima pattuglia, in borghese, ha concentrato la propria attività sul controllo degli automobilisti che facevano uso del cellulare durante la guida. Sei conducenti sono stati multati e sono stati decurtati ad ognuno 5 punti dalla patente. Fra i veicoli fermati, due conducenti non indossavano inoltre le cinture di sicurezza ed uno non aveva effettuato la prevista revisione periodica.

Gli agenti, durante i controlli, hanno anche notato un soggetto che bivaccava all’interno dei giardini di via Rai occupando le panchine e limitando, di fatto, il libero godimento del giardino. L'uomo è stato, pertanto, identificato e nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di Daspo urbano.

La seconda pattuglia ha invece eseguito un controllo mirato in zona Macrolotto sui veicoli che in apparenza sembrano biciclette a pedalata assistita, ma che sono ciclomotori a tutti gli effetti. Sono state due le biciclette individuate dalla pattuglia con le caratteristiche tecniche dei ciclomotori. I conducenti, entrambi cittadini cinesi, sono stati sanzionati pesantemente: 868 euro per la mancata copertura e sequestro del mezzo per la successiva confisca; 431 euro per la mancata immatricolazione del veicolo e 83 euro per il mancato uso del casco. Inoltre, entrambi i conducenti, essendo sprovvisti della patente di guida, sono stati sanzionati per ulteriori 5.110 euro.

Durante il controllo del secondo veicolo, gli agenti hanno anche notato che, da sotto la sella della bicicletta, sporgeva l’impugnatura di una spranga di ferro inserita all’interno del telaio che, estratta, è risultata avere una lunghezza di 70 cm. Il conducente è stato, quindi, denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.