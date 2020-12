14.12.2020 h 14:58 commenti

Dieci tablet per i piccoli pazienti del Santo Stefano: potranno seguire la Dad e comunicare con gli amici

La donazione di Conad e Centro diritti del malato è stata fatta stamani. Grazie ai nuovi dispositivi medici ed infermieri potranno inoltre interagire con i pazienti in isolamento

Un regalo molto gradito quello ricevuto oggi, 14 dicembre, dalla Direzione sanitaria dell’ospedale Santo Stefano. Conad, in accordo con il Centro diritti del malato ha consegnato 10 tablet che saranno a disposizione dei bambini ricoverati per facilitare la comunicazione con i propri familiari, per parlare con gli amici e per collegarsi con la scuola.

La donazione degli strumenti si è svolta stamattina alla presenza dei delegati Conad Tommaso e Fabio Signorini, del presidente Centro diritti del malato Fabio Baldi, del direttore sanitario dell’ospedale Daniela Matarrese, della ginecologa Elisa Scatena, del direttore di pediatria Pierluigi Vasarri, del Consigliere regionale Ilaria Bugetti e di altri rappresentanti dell’Azienda Sanitaria.

“Quest’anno, durante le Festività Natalizie anche le tradizioni devono adeguarsi alle nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria– ha detto Fabio Baldi -. Dopo oltre trent’anni in condivisione con la Direzione aziendale abbiamo provveduto a modificare la giornata dedicata alla consegna dei regali natalizi ai bambini ricoverati in ospedale senza perdere lo spirito del donare consegnando questi strumenti che rimarranno al servizio di tutti i bambini e genitori ed in futuro anche per supportare il lavoro dei medici, ostetriche ed infermieri”.

I tablet infatti, permetteranno di snellire anche il lavoro degli operatori sanitari attraverso il collegamento fra il Pronto soccorso pediatrico e le Unità operative di riferimento. Medici ed infermieri potranno inoltre interagire con i pazienti in isolamento, evitando, quando è possibile, la procedura di "vestizione e svestizione" prevista dalle norme di sicurezza anti covid 19. Gli operatori sanitari anche dal corridoio del reparto avranno la possibilità di vedere i bambini e colloquiare direttamente con le mamme e i papà.