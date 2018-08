25.08.2018 h 12:31 commenti

Dieci posti per il servizio civile al Comune di Montemurlo. Domande entro il 28 settembre

I ragazzi selezionati saranno impegnati in due progetti: Leggere è partecipare e Diamoci la mano e saremo compagni di scuola. L'assessore Gori " Un momento formativo importante rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni"

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it