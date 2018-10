17.10.2018 h 12:47 commenti

Dieci operazioni in due anni e un rene asportato: il calvario di un 48enne finisce in tribunale

L'uomo si era sottoposto ad una prima operazione per rimuovere dei calcoli in una clinica di Lucca. Sul banco degli imputati l'urologo che per primo era intervenuto

Un intervento chirurgico dietro l'altro e la sentenza senza appello: dialisi a vita. E' il calvario di un montemurlese di 48 anni, operato la prima volta a marzo 2016 per rimuovere alcuni calcoli renali. Da allora l'uomo è tornato in sala operatoria altre dieci volte e da più di due anni vive senza il rene destro. Sul banco degli imputati, accusato di lesioni personali gravissime, l'urologo lucchese Novello Pinzi. Nei giorni scorsi è cominciato il processo davanti ai giudici del tribunale di Lucca, città nella quale ha sede la casa di cura dove il montemurlese fu ricoverato e operato. A marzo del prossimo anno la seconda udienza e a testimoniare ci sarà proprio il paziente, assistito dall'avvocato Maurizio Briganti.

I fatti. A marzo del 2016, il quarantottenne si sottopone ad una ecografia addominale che rileva la presenza di calcoli renali, condizione che lo spinge a presentarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Prato da cui viene dimesso dopo ulteriori accertamenti con la diagnosi di “litiasi renale bilaterale con complicanze in attesa di intervento” e quindi messo in lista per l'intervento in laparoscopia. L'uomo intanto prenota un consulto dal professor Pinzi che il 31 marzo lo sottopone ad un intervento chirurgico tradizionale, vale a dire con “il taglio”. Durante l'operazione di asportazione dei calcoli, viene inserito uno stent uretrale a sinistra e due giorni dopo, con un secondo intervento, viene inserito uno stent anche a destra. E' a questo punto che comincia l'odissea del paziente che, stando all'accusa, sarebbe riconducibile all'intervento chirurgico effettuato nella clinica di Lucca. L'uomo avrebbe iniziato ad accusare malessere generale con perdita di appetito e, una volta tornato a casa, anche tremori, attacchi di panico e febbre. A maggio torna a Lucca dove l'urologo lo visita, dà atto – questo risulterebbe dalla lettera indirizzata al medico curante del paziente – di aver rimosso lo stent destro e prescrive un controllo dopo sei mesi.

Intanto le condizioni di salute peggiorano e il montemurlese si presenta al pronto soccorso di Prato dove non solo viene accertato che lo stent inserito a destra c'è ancora ma che la posizione nella quale si trova avrebbe intaccato il rene. L'organo viene asportato a fine settembre quando il paziente è operato d'urgenza all'ospedale Santo Stefano. Da qui in avanti la dialisi, necessaria a causa dell'insufficienza dell'altro rene, nuovi interventi, forti cure farmacologiche e trasfusioni di sangue che costringono il quarantottenne a fare avanti e indietro casa-ospedale.

Secondo il convincimento della procura di Lucca – l'inchiesta è del sostituto Aldo Ingangi che ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio – l'urologo avrebbe arrecato lesioni personali gravissime al paziente e, relativamente alla manovra di inserimento dello stent destro, viene contestata una “imperizia consistita dalla spinta troppo in alto della guida utilizzata, in via endoscopica, per il posizionamento dello stent, con conseguente lesione alla via escretrice e al parenchima del polo superiore del rene destro”. Altra contestazione: “la mancanza di un immediato riscontro radiologico finalizzato ad evitare o a ridurre drasticamente le conseguenze del posizionamento dello stent”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus