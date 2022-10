28.10.2022 h 00:29 commenti

Dieci nuove postazioni per paninari e ambulanti con posto fisso: ecco dove saranno posizionati

In arrivo novità anche per i mercati. Altra modifica apportata al regolamento del commercio riguarda le edicole su area pubblica che da oggi potranno vendere anche giochi e cancelleria

(e.b.)

Sono dieci le postazioni in sede fissa fuori mercato che il Comune di Prato metterà a bando già nei prossimi giorni. La denominazione è articolata ma si tratta in sostanza di paninari, alimentari e ortolani con luoghi di sosta fissi.Il totale è composto da postazioni lasciate libere o con licenza scaduta, e da quelle nuove individuate dall’amministrazione comunale. Nell’elenco troviamo due spazi in via Abbe Pierre, tre in piazza Ponzecchi a Paperino, rimasto orfano del mercato rionale, una in via Ciliegia tra Casale e Tobbiana, una in piazza Pertini all’Obi, una in piazza Einstein, una al campo sportivo di Iolo e una alle Cascine di Tavola.Terminato questo settore della vendita su suolo pubblico, il Comune metterà mano anche a quello dei mercati rionali con la messa a bando delle postazioni rimaste vuote. Discorso a parte merita il mercato del lunedì in viale Galilei/piazza del Mercato nuovo che prima di qualsiasi offerta degli stalli disponibili merita una riorganizzazione.Tornando ai paninari-ortolani, le nuove postazioni sono state inserite nel regolamento del commercio su aree pubbliche che ha appena ottenuto il via libera del consiglio comunale. Un’altra novità riguarda le edicole, fino a oggi inserite in una programmazione a sé che a causa della crisi del settore non è stata più rinnovata.Le novità per chi vende giornali su aree pubbliche, non sono solo formali, ma anche sostanziali perché da oggi le edicole potranno vendere anche giocattoli e cancelleria mantenendo però come attività principale quella legata ai prodotti editoriali. Dovrà essere quindi una parte residuale. Si tratta di una boccata d’ossigeno per chi opera nel settore e ogni giorno deve fare i conti con il calo di vendita dei giornali.