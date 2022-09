16.09.2022 h 15:00 commenti

Dieci milioni per il distretto tessile: Comune, categorie economiche e sindacati firmano il protocollo d'intesa

Il contributo del Governo viaggia su un doppio binario: 8 milioni per i progetti delle singole aziende e 2 per interventi a vantaggio dell'intero sistema di imprese. Il sindaco: "Risultato storico: da oggi il nostro non è più un distretto ma è 'il' distretto, con una sua precisa identità riconosciuta a tutti i livelli". I soldi serviranno per l'efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica, la competitività internazionale e la sicurezza sul lavoro

nadia tarantino

Otto milioni di euro per finanziare i progetti delle singole imprese che guardano all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e all'acquisizione di certificazioni in grado di aumentare la competitività sul mercato internazionale, e due milioni per sostenere progetti di aggregazione incentrati sulla tecnologia e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il contributo straordinario di 10 milioni che il ministero dell'Economia e quello dello Sviluppo economico hanno assegnato al distretto tessile pratese è realtà. Oggi, venerdì 16 settembre, in Palazzo comunale, la firma del protocollo d'intesa che dà operatività al fondo attraverso la costituzione di un comitato di gestione che avrà il compito di stabilire le modalità di attribuzione e di spesa delle risorse. Del gruppo fanno parte il Comune, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.“Un risultato mai raggiunto nella storia della città – ha commentato il sindaco,– neppure negli anni più fulgidi e nemmeno quando i partiti avevano capacità di relazione più robuste. Oggi possiamo metterci una medaglia sul petto e dire che il nostro non è più un distretto ma è 'il' distretto”. Una differenza non da poco passare dall'articolo indeterminativo a quello determinativo: il lavoro fatto a Prato dall'amministrazione comunale e dalle parti economiche e sociali e quello fatto a Roma dalla senatrice Caterina Bini (Pd) con l'appoggio degli altri parlamentari del territorio, ha convinto il Governo a destinare 10 milioni al distretto tessile pratese, inteso come elemento particolare e non generale. “Un risultato anche politico – ancora il sindaco – che rafforza tutti perché d'ora in avanti, ciascuno per il ruolo che riveste, avrà più forza quando dovrà contrattare per misure e interventi per il nostro distretto”.L'assessore allo Sviluppo economico,, ha parlato di opportunità, sottolineando una volta di più l'impegno per ottenere un finanziamento cucito su misura per il distretto : “E' chiaro che 10 milioni non rappresentano una cifra tale da poter pensare di risolvere i problemi – le sue parole – ma sono un segnale molto forte di attenzione. Non distribuiremo soldi a pioggia, ma faremo una ripartizione in base ai contenuti dei progetti che le imprese presenteranno. Le priorità sono i temi ambientali, tecnologici ed energetici”.I 10 milioni, dunque, viaggiano su un doppio binario: quello delle imprese che potranno presentare idee e progetti (il finanziamento a fondo perduto arriva al 70 per cento), e quello del distretto inteso come sistema con interventi a vantaggio di tutte le aziende. In questo ultimo caso i capitoli di spesa sono stati già individuati: un'infrastruttura tecnologica al servizio del tessile, e un progetto per la sicurezza sul lavoro con la mappatura delle posizioni lavorative e dei macchinari utilizzati, in modo da studiare una formazione specifica e una valutazione dei rischi personalizzata.La firma del protocollo è il passo necessario non solo a dare gambe al comitato di gestione ma anche a sottoscrivere una convenzione con la Camera di Commercio per la gestione e l'emissione dei bandi (i primi sono attesi per l'inizio del 2023).