14.07.2022

Dieci milioni di euro evasi e riciclati in criptovalute, perquisizioni anche a Prato

La guardia di finanza ha arrestato quattro imprenditori e ne ha indagati altri 44 nell'ambito di una vasta operazione che ha coinvolto aziende attive nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature

La guardia di finanza di Firenze ha smantellato un'organizzazione accusata di aver evaso tasse per almeno dieci milioni di euro per poi riciclare il denaro in criptovalute e in depositi alle Seychelles. Perquisizioni anche a Prato.

I militari stamani hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori, gran parte cinesi, attivi nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature, accusati, a vario titolo di associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per quattro di loro il gip ha disposto gli arresti, tre in carcere uno ai domiciliari. Per gli altri quarantaquattro imprenditori, è scattata la misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali. Ci sono due imprenditori italiani tra i 48 indagati. Disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 milioni di euro. Tra le imprese coinvolte alcune avevano avuto una vita brevissima durante la quale avevano accumulato ingenti debiti fiscali con le somme sottratte al fisco poi convogliate ai quattro capi dell'organizzazione.