05.10.2022 h 13:48 commenti

Dieci lavoratori senza contratto e due clandestini: sospesa l'attività di una ditta

Il controllo interforze ha interessato una confezione nella zona di Oste che da tempo era monitorata dai carabinieri di Montemurlo. La titolare è stata denunciata

L'attività di una confezione cinese dell'area industriale di Oste è stata sospesa al termine di un controllo interforze, svolto nella giornata di ieri 4 ottobre, e che ha evidenziato la presenza di lavoratori pivi di regolare contratto di lavoro.

La ditta già da qualche tempo era tenuta sotto controllo dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo, che avevano notato un certo fermento di persone e mezzi non rispondenti a quelli che risultavano essere i dipendenti denunciati. Il controllo di ieri confermato i sospetti visto che all’interno erano stati sorpresi oltre il doppio degli effettivi dipendenti, con ben 10 lavoratori privi di contratto e due clandestini, oltre ad altre situazioni irregolari di carattere amministrativo come la presenza di cumuli di rifiuti e l'assenza di documentazione di sicurezza di una caldaia.

La titolare della ditta è stata così denunciata per favoreggiamento del lavoro clandestino e l’attività della ditta sospesa in attesa della regolarizzazione dei lavoratori privi di contratto mentre i due clandestini, anch’essi di nazionalità cinese, sono stati accompagnati all’ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione.