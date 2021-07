02.07.2021 h 14:18 commenti

Dieci i nuovi contagi da Covid nell'area pratese, 58 quelli totali in Toscana

Dopo giorni di curva praticamente piatta, tornano a salire nelle ultime 24 ore i casi registrati in provincia dove anche oggi fortunatamente non si registrano vittime dell'infezione

Dopo giorni di contagi ai minimi, nelle ultime 24 ore tornano a salire i casi di positività da Covid a Prato: in provincia ne sono stati accertati infatti 10. Una buona parte dei 58 nuovi casi dell'intera Toscana. Per fortuna anche oggi nell'area pratese non si registrano vittime, mentre nella regione è segnalato il decesso di una donna di 83 anni della provincia di Arezzo. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 12.519 test di cui 4.785 tamponi molecolari e 7.734 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,46% (1,4% sulle prime diagnosi).

Continuano a svuotarsi i reparti Covid negli ospedali toscani: oggi i ricoverati sono complessivamente 101 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (5 in meno). A Prato ci sono complessivamente solo 8 ricoveri per Covid: 7 al Santo Stefano (due in terapia intensiva) e uno al Centro Pegaso.