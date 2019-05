21.05.2019 h 10:48 commenti

Dieci fenicotteri rosa in sosta all'oasi delle Pantanelle: le foto

Lo specchio d'acqua vicino a Casale, gestito dai volontari cacciatori, si conferma un vero e proprio tesoro naturalistico. Il gruppo di uccelli si è fermato in attesa di ripartire verso il nord

Dieci fenicotteri rosa in questi giorni stanno sostando nell’oasi delle Pantanelle, lo specchio d’acqua vicino a Casale gestito dai volontari cacciatori di Prato. "Si tratta di sei maschi adulti e quattro piccoli - spiega Alfio Cardini -. Vengono dal sud e trovando brutto tempo si sono fermati qui in attesa di ripartire verso il nord per nidificare”.

L'oasi delle pantanelle, legato all'impianto di Gida, si conferma quindi un vero e proprio tesoro naturalistico del territorio, facendo da base intermedia per tantissime specie di uccelli migratori nel loro viaggio. Le foto che immortalano l'evento sono di Andrea Settesoldi.