Dieci colpi negli ultimi due mesi: rapinatori seriali incastrati dalle telecamere di sicurezza. Un arresto e tre denunce

Indagine dei carabinieri che hanno esaminato centinaia di ore di registrazione della videosorveglianza cittadina e acquisito elementi dalle chat utilizzate dalle vittime per scambiarsi notizie. L'accusa: rapina aggravata. Gli indagati più volte identificati durante le operazioni di sgombero dell'ex sede della Croce Rossa

Dieci rapine negli ultimi due mesi ma l'elenco potrebbe allungarsi. Il bottino sempre lo stesso: soldi, telefonini e gioielli. Le vittime sempre e solo cinesi. Un nigeriano di 39 anni è finito in carcere con l'accusa di rapina aggravata, mentre un suo connazionale, 27 anni, è stato denunciato. E' il risultato messo a segno dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Prato al termine di un'indagine che ha convinto il giudice delle indagini preliminari ad accogliere la richiesta della misura cautelare in carcere avanzata dalla procura. Almeno dieci i colpi addebitati ai due nigeriani, già noti alle forze dell'ordine e incastrati da due elementi che si sono rivelati decisivi: l'esame di centinaia di ore di registrazione delle telecamere di sicurezza installate nei luoghi in cui le rapine sono state commesse e nelle immediate vicinanze, e la possibilità per i carabinieri di inserirsi nei canali di comunicazione utilizzati dalla comunità cinese per scambiarsi informazioni.

I due nigeriani, pregiudicati, hanno vissuto per qualche tempo nella sede dismessa della Croce Rossa, a Santa Cristina, dove più volte, nel corso delle operazioni di sgombero, sono stati identificati. Uno dei due, in seguito all'ultimo blitz dei carabinieri, della polizia e della Municipale, si era spostato nei giardini della vicina via Papa Giovanni XXIII dove è stato rintracciato.

Secondo le indagini, coordinate dal sostituto Vincenzo Nitti, i due africani prendevano di mira le loro vittime senza pianificare il colpo: agivano a caso, in qualsiasi orario, in qualsiasi zona della città. In qualche caso, i cinesi finiti nel mirino sono stati picchiati.

Le perquisizioni a carico dei due nigeriani hanno consentito ai carabinieri di ritrovare indumenti corrispondenti a quelli indossati durante le rapine: una certezza raggiunta grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza.

La comunità cinese ha collaborato: gli investigatori hanno potuto acquisire elementi attraverso le chat nelle quali si parlava delle rapine, si descrivevano i malviventi, si fornivano informazioni utili a evitare di restarne vittime.

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno potuto dare un volto ai presunti rapinatori di altri colpi e così nei guai sono finiti altri due nigeriani di 33 e 25 anni.

Soddisfazione dei carabinieri per il risultato dell'indagine che si unisce a quanto già fatto in passato; resta però la preoccupazione per un fenomeno - le rapine ai cinesi - che crea grande allarme sociale dentro e fuori la comunità.

