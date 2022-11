04.11.2022 h 17:20 commenti

Dieci chili di marijuana nel bagagliaio dell'auto: "Ho solo trasportato il pacco". Rimesso in libertà

Nei guai un uomo di 32 anni, residente a Pavia, incensurato, arrestato nel parcheggio di un albergo alla periferia di Prato. Al giudice ha detto di aver solo fatto da corriere e di non sapere che ci fosse la droga nel pacco che gli era stato affidato

E' stato arrestato con dieci chili di marijuana ma al giudice ha detto di essersi limitato a trasportare il bagaglio che gli era stato affidato, senza conoscerne il contenuto. E' tornato subito in libertà con l'unico vincolo di non dimorare in Toscana il 32enne, italiano e incensurato, residente a Pavia, arrestato la notte del 3 novembre nel parcheggio di un albergo in via Traversa del Crocifisso, alla periferia sud di Prato. L'uomo, difeso dall'avvocato Rachele Santini, è comparso oggi, venerdì 4 novembre, davanti al giudice delle indagini preliminari, Marco Malerba, che ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora in tutta la regione.

Il 32enne è stato trovato in possesso dell'ingente quantitativo di droga nascosto nel bagagliaio dell'auto con la quale, arrivato da Pavia, era fermo nel parcheggio, in attesa, evidentemente, di qualcuno per concludere la consegna. Non è chiaro da chi l'uomo abbia avuto l'incarico di effettuare il trasporto e neppure chi fosse il destinatario finale. Ulteriori indagini sono in corso per accertare meglio i contorni della vicenda.



