Dieci candeline per Notizie di Prato, il giornale è cresciuto (e cambiato) con la città

Il 14 febbraio 2009 nasceva ufficialmente il quotidiano online con una scommessa che si è rivelata vincente grazie all'affetto dei lettori e all'impegno di chi, in questi anni, ha lavorato al progetto

Cifra tonda, oggi 14 febbraio, per Notizie di Prato, che spegne le sue prime dieci candeline. Un traguardo che ci piace condividere con i nostri lettori che rappresentano sicuramente una parte attiva, e non solo come utenti, nella vita del giornale.

NdP (come ormai viene chiamato da tutti) nasceva ufficialmente il 14 febbraio del 2009, da una scommessa fatta in un periodo - che adesso sembra lontanissimo - dove ancora non era chiaro cosa potesse fare (e dove potesse andare) un quotidiano locale online. Dieci anni fa era difficile immaginare che in così poco tempo l'informazione potesse subire una trasformazione radicale, con i giornali cartacei costretti a lasciare il passo alle versioni online. Con i social che hanno invaso le nostre vite, cambiando abitudini e modi di rapportarsi con quello che avviene intorno a noi.

Da allora di strada ne è stata fatta tanta e Notizie di Prato è cresciuta di anno in anno, accompagnando le trasformazioni della realtà pratese con le sue. A livello societario, con il coinvolgimento prima degli imprenditori Andrea Cavicchi e Franco Tatti (ancora titolari della testata con la società MediaInn, insieme al direttore Claudio Vannacci), poi con gli accordi con gli editori Tv Prato e ora Toscana Tv, in un sodalizio che dura dal 2014 e che ha fatto fare il salto di qualità definitivo al giornale, tracciando una feconda linea di collaborazione a livello editoriale.

Tutto questo grazie ai lettori che ci seguono sempre più numerosi, contribuendo a fare di NdP una voce irrinunciabile nell'informazione cittadina e grazie soprattutto ai giornalisti che in questi anni si sono impegnati quotidianamente per realizzare il prodotto che potete leggere ogni giorno.



