03.09.2021

Dieci appartamenti in via Vico portano in dote un'area nel cuore della Querce da destinare a parcheggio

Il piano attuativo è approdato in commissione urbanistica per un primo esame e per definire l'impiego degli standard monetizzati

(e.b.)

Il piano attuativo per la realizzazione di dieci appartamenti in via Vico a Le Macine, scalda i motori. Al di là dell’interesse del privato, l’intervento è atteso soprattutto perché porta in dote l’area tra via Firenze e via Mazzei dove il Comune realizzerà un parcheggio da 42 stalli di sosta (foto seguente) per risolvere la carenza di posti auto nel quartiere della Querce. Ci vorrà tempo perché non siamo che all’inizio del percorso tecnico, ma giovedì 2 settembre la commissione Urbanistica presieduta da Maurizio Calussi, ha aperto le danze facendo il punto sul progetto presentato dalla Pida spa e realizzato dall'ingegnere Federico Mazzoni e dall'architetto Maurizio Barili, con particolare attenzione alle ricadute pubbliche dell’intervento edilizio.Oltre alla cessione gratuita, in perequazione, dell’area di via Firenze destinata al parcheggio e a una piccola porzione ai margini del lotto edificabile per permettere il completamento di via Vico, la proprietà del lotto dovrà versare circa 38 mila euro di standard urbanistici non reperibili diversamente. Poiché la somma non è assolutamente sufficiente a trasformare l’area ceduta in un parcheggio, gli uffici comunali hanno consigliato di destinarla ad altro e di conseguenza i 42 posteggi saranno costruiti con risorse proprie del Comune. La commissione urbanistica ha deciso quindi, che i 38mila euro saranno impiegati per la riqualificazione dei giardini di via Antonio Pacinotti, in prossimità del nuovo intervento edilizio da cui provengono.Il lotto da edificare si trova alla fine di via Vico, all’ombra della collina e dei suoi percorsi. Ed è proprio la stretta vicinanza a questo versante della Calvana che sottopone il progetto a una serie di vincoli paesaggistici che impongono, per la verifica del loro rispetto, il passaggio in conferenza paesaggistica dopo l’adozione dell’intervento da parte del Comune e prima dell’approvazione definitiva. I dieci appartamenti saranno divisi in cinque palazzine a due piani divise in due blocchi per condividere i rispettivi piani interrati destinati ai garage privati. Lo spazio utilizzato è inferiore a quello permesso dal piano operativo.Da segnalare infine, che la proprietà non ha ancora perfezionato l’acquisto dell’area che dovrà cedere all’amministrazione comunale per la realizzazione del parcheggio. I consiglieri comunali Leonardo Soldi (Centrodestra) e Marco Sapia (Pd) hanno chiesto che il via libera all’operazione sia dato solo ed esclusivamente quando l’acquisto dell’area tra via Firenze e via Mazzei sia scritto nero su bianco. Sapia ha sottolineato l’urgenza del potenziamento dei parcheggi pubblici per il quartiere, “un’urgenza che arriva da almeno due legislature”. L'atto approvato in commissione, oltre a destinare i 38mila euro per i giardini di via Pacinotti, invita la giunta comunale a inserire la realizzazione del parcheggio nel cuore de La Querce nel prossimo piano di opere pubbliche.