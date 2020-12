02.12.2020 h 17:26 commenti

Online il bando per didattica inclusiva, facilitazione e mediazione linguistica a scuola

Il progetto sarà attuato nelle scuole dell'infanzia, le primarie e le medie da gennaio 2021 a giugno 2023

E' il 16 dicembre il termine entro cui si potrà partecipare al bando pubblico del Comune di Prato per l'affidamento di servizi di facilitazione linguistica, didattica inclusiva e mediazione linguistico-culturale da realizzare nelle scuole dell'infanzia, primarie e medie per 30 mesi, da gennaio 2021 a giugno 2023, eventualmente prorogabile per altri due anni. L'importo a base d'asta per il primo affidamento sfiora i 958mila euro, coperti in parte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso il fondo nazionale per le politiche migratorie.

Fin dal 2007 è stato siglato dalla Provincia di Prato, dal Comune di Prato e da tutti i Comuni dell'area, dagli Istituti comprensivi, dall’Ufficio scolastico territoriale e dalla Regione Toscana l’accordo per l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale del territorio pratese, che traccia le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni che non parlano italiano: «La facilitazione e la mediazione linguistica sono ormai da tempo divenute un vero e proprio sistema consolidato - spiega l'assessore alle Politiche di cittadinanza Simone Mangani - che prevede servizi che favoriscano l'inclusione scolastica attraverso l’apprendimento dell’italiano L2 e la didattica inclusiva, oltre allo scambio e alla comunicazione con le famiglie attraverso attività di mediazione linguistico-culturale».

Il servizio comprende anche corsi di lingua italiana da svolgersi nel periodo estivo, laboratori di accoglienza per gli alunni arrivati in Italia nelle prime settimane dell'anno scolastico, servizi di coordinamento e tutoraggio con i docenti e formazione. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, il progetto prevede anche attività con modalità a distanza.