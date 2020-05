05.05.2020 h 15:29 commenti

Diciotto famiglie da tre mesi senza redditi, distribuiti pacchi alimentari grazie alla generosità di cittadini e aziende

La crisi economica fa sentire i suoi effetti anche all'interno della comunità cinese: il grido d'aiuto raccolto dall'associazione Ramunion. Gli alimenti distribuiti con l'aiuto della Pubblica assistenza e della Croce Rossa

La crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da coronavirus fa già sentire i suoi effetti anche a Prato. In questo caso si tratta di 18 famiglie di cittadini cinesi che da 3 mesi sono senza reddito a causa della chiusura delle aziende che, nel caso di quelle a conduzione cinese, hanno visto una chiusura anticipata rispetto alle restrizioni imposte dai decreti e continuano al momento a rimanere chiuse. E così questi nuclei familiari si sono rivolti all’associazione Ramunion Italia per chiedere un aiuto, perché fare la spesa è diventato un problema.

“Si sono rivolte a noi per chiedere un supporto – sottolinea il presidente Luca Zhou Long – e per questo ringrazio sentitamente i cittadini italiani e cinesi che insieme hanno donato per acquistare scorte alimentari da donare a queste famiglie in difficoltà”. Tanti i generi alimentari presenti nella donazione, dal riso all’olio, frutta, verdura e molti prodotti in scatola. Oltre che da cittadini italiani e cinesi, parte dei prodotti, è stata donata dall’azienda Store Srl di Campi Bisenzio. “Ringrazio di cuore – ha aggiunto Zhou Long – tutti i volontari che subito hanno risposto presente alla chiamata, con la piena disponibilità anche dei mezzi delle loro associazioni”.

A coadiuvare Ramunion Italia nelle operazioni di distribuzione sono interventi i volontari e i mezzi di Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, Pubblica Assistenza Prato Sud e Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese.