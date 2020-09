Ufficialmente contenevano capi di abbigliamento ma in realtà nascondevano oltre 18 chili di marijuana i tre pacchi che un trentenne cinese voleva spedire in Inghilterra attraverso un corriere. A fermare la spedizione è stato il nucleo di Polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Prato. L'uomo, pluripregiudicato residente in città, era monitorato da tempo dalle Fiamme Gialle. Quando è uscito dalla sede di un corriere cittadino, è scattato l'intervento dei finanzieri.

In ciascuno dei tre plichi è stata scoperta la sostanza stupefacente nascosta in un doppio involucro sottovuoto ed avvolta in innumerevoli strati di cellophane in modo da impedire che ne fosse disperso e riconosciuto l’odore.In totale si tratta di 18,230 chilogrammi di marijuana, sequestrati insieme a duemila euro in contanti che il 33enne aveva nelle sue disponibilità ritenuti di provenienza illecita. L'uomo è stato denunciato a piede libero per traffico di stupefacente e non arrestato perchè non essendo presente al momento del controllo è mancata la flagranza del reato. I tre pacchi riportavano come mittente i dati di un ignaro connazionale. I destinatari invece sono altri tre cinesi che vivono in altrettanti città inglesi.