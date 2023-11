24.11.2023 h 10:54 commenti

Diciotto chili di botti illegali sequestrati dai carabinieri

I militari stavano eseguendo una perquisizione a casa di un 16enne indagato per minacce e lesioni quando hanno trovato i 444 petardi del tipo a "cipolla". A casa di un altro ragazzino trovata invece droga

Droga e botti illegali sono stati scoperti dai carabinieri di Iolo che, la mattina del 22 novembre, erano andati a perquisire le case di due ragazzini su incarico della Procura dei Minorenni di Firenze, nell’ambito di un procedimento penale per minacce e lesioni nei confronti di altri minori.

In particolare, nell’abitazione di un tredicenne pratese, occultati tra gli indumenti posti in un armadio della camera da letto, sono sati trovati un panetto di “hashish” del peso di gr.93 circa e un bilancino di precisione in disponibilità del fratello 27enne, di origine colombiane,che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione di un sedicenne pratese, celati dietro una tenda di una camera da letto, sono state trovate invece quattro scatole di cartone, all’interno delle quali erano riposti 444 petardi del tipo “cipolla”, con relativa miccia, di produzione artigianale, per complessivi 18 kg di polvere nera, in disponibilità del padre di 48 anni, di origine leccese, che è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente. Le “cipolle” sono state sottoposte a sequestro, sottraendole al mercato illegale dei “botti” di capodanno.