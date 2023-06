20.06.2023 h 13:49 commenti

Diciottesima edizione di "A spasso con l'Oste", settanta stand per le vie della frazione

L'appuntamento è per lunedì 26 giugno a partire dalle 20 in via via Oste, Venezia, Scarpettini e Treviso. Un percorso in sicurezza per accogliere grandi e piccini

"A spasso con l'Oste", la manifestazione enogastronomica organizzata dalla Pro Loco, dal Comitato Noi insieme e il Comune di Montemurlo, diventa maggiorenne e festeggia con un'edizione in continua espansione: 70 gli espositori che hanno aderito.

L'appuntamento è per lunedì 26 giugno a partire dalle 20 fino all'una di notte con stand gastronomici, musica, negozi aperti e i gonfiabili per i bambini. "Un momento di socialità che è diventato un appuntamento fisso - ha sottolineato Lorenzo Scrozzo presidente della Pro Loco - anche quest'anno proponiamo attività per bambini tanti stand gastronomici ma anche divertimento. La festa è per tutti dai piccoli ai più anziani".

Resta l'appuntamento fisso con il contest fotografico Facce a spasso con l'Oste curata da Stefano Nannucci e il gruppo fotografico Zoom zom che immortalerà i momenti più belli della serata. Confermata l'animazione itinerante della "Sgangherata Street Band", sei le postazioni musicali. Previste anche le esibizioni di ginnastica ritmica e hip hop dell' Asd Corallo, l'esibizione canora della scuola di musica Som Obbiettivo Musica, il gruppo Damas y Caballeros che animerà le strade con balli e giochi di animazione. All' associazione il Villaggio è affidata l'esibizione musicale di di Mauro Ardia Blues e Duo Folk. Ancora musica e danze con Diablo dance evolution e Danzarmonia.

Un percorso di 1 km tra via Oste, Venezia, Scarpettini e Treviso, che è stato programmato in piena sicurezza: divieto assoluto di utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro lattine e altro materiale tagliente, in campo anche undici Steward insieme alle forze dell' ordine. "Con A spasso con l'Oste - ha sottolineato l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - inizia il grande cartellone dell'estate montemurlese che coinvolge anche le nostre frazioni con tanti eventi diffusi"

Nelle edizioni pre covid si sono raggiunti numeri da record, la manifestazione come da tradizione si tiene in un giorno feriale, che hanno raggiunto i 5mila partecipanti. "La grande affluenza - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - dimostra come la manifestazione sia importante non solo per i montemurlesi e quindi la sua organizzazione resta per noi una priorità"