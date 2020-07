10.07.2020 h 10:33 commenti

Diciottenne pratese violentata mentre è al mare, condannato lo stupratore

E' un 26enne, figlio di un imprenditore modenese. La violenza è avvenuta nella sua villa al Forte al termine di una serata in discoteca

E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi il 26enne modenese, figlio di un noto imprenditore, che nell'estate del 2017 violentò una studentessa pratese, all'epoca diciottenne, nella sua villa a Forte dei Marmi. Lo ha stabilito il tribunale di Lucca, ieri, 9 luglio. La notizia è riportata da La Nazione di oggi anche nella cronaca di Prato.

Secondo quanto ricostruito la violenza sulla ragazza è avvenuta al termine di una serata in un locale della Versilia dove la giovane era in compagnia di un'amica. Qualche bicchiere di troppo e le due ragazze si sono sentite male. Sono quindi state avvicinate da un gruppo di giovani che le ha convinte a salire su due taxi ma non per portarle a casa, bensì nella villa del 26enne che poi avrebbe abusato brutalmente della studentessa pratese, che nelle sue condizioni non è riuscita a opporre resistenza. L'amica si è salvata simulando un malore. La mattina seguente l'amaro risveglio e l'inizio della via crucis giudiziaria conclusasi ieri con la condanna del suo aguzzino.

Edizioni locali collegate: Prato

