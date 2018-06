13.06.2018 h 12:22 commenti

Diciassettenne si ferisce ad una mano durante lo stage aziendale per l'alternanza scuola lavoro

Un macchinario gli ha amputato la falange di un dito. E' successo stamani in un'officina meccanica a Montemurlo

Un ragazzo di 17 anni, impegnato in uno stage aziendale nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro avvenuto stamani, 13 giugno, attorno alle ore 10, in un'officina meccanica in via Prato a Montemurlo. In particolare il giovane si è ferito alla mano sinistra mentre lavorava ad un macchinario che gli ha amputato la falange dell'anulare.

Sul posto sono sopraggiunti subito un'ambulanza inviata dal 118 e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl.

Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso in codice verde. Impossibile riattaccare la falange persa. Il giovane, è stato quindi medicato e dimesso.