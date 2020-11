18.11.2020 h 14:55 commenti

Diciassettenne sanzionato dalla polizia per il mancato rispetto del divieto di circolazione notturna

Il ragazzo era in via Pistoiese e quando ha visto avvicinarsi l'auto della Volante e ha cercato di nascondersi dietro alcune vetture in sosta

Poco dopo mezzanotte era a giro in città nonostante il coprifuoco e l'assenza di giustificati motivi. E forse, proprio sapendo di non essere in regola, quando ha visto la macchina della polizia avvicinarsi, ha cercato di nascondersi dietro le vetture in sosta in via Pistoiese. Gli agenti lo hanno però notato e fermato. E' successo stanotte, 18 novembre, e il giovane, un 17enne di nazionalità albanese, regolare in Italia e con qualche precedente, è stato sanzionato per la violazione dei provvedimenti del dpcm. Il ragazzo è stato poi riconsegnato al padre fatti venire in Questura.