03.08.2020 h 10:59 commenti

Diciannovenne trovato con due panetti di hashish in auto, "tradito" dall'odore dello stupefacente sulla carta d'identità

Il ragazzo è incappato in un controllo dei carabinieri mentre transitava in via Parini. Nel fine settimana arrestato anche un altro spacciatore nella cui abitazione sono stati sequestrati droga e 2.100 euro in contanti

Due arresti ed il sequestro di 400 grammi circa di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. E' il bilancio dei controlli nel fine settimana effettuati dai carabinieri della Compagnia di Prato, che hanno anche sequestrato circa 2.300 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Il primo a finire in manette in via Carlesi è stato un marocchino di 23 anni, nato in Italia e già gravato da specifici precedenti di polizia. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Tenenza di Montemurlo che ne hanno seguito gli spostamenti in città fino a quando hanno intuito che potesse trovarsi in possesso della droga. La conseguente perquisizione personale e poi domiciliare ha consentito ai militari il rilevante sequestro in hashish e marijuana, nonché della somma di 2.100 euro.

Il secondo arresto –anch’esso in flagranza- è stato invece eseguito stanotte 3 agosto dai militari della sezione Radiomobile nel corso di un controllo su un’auto in via Parini. Alla richiesta dei documenti al conducente, un italiano di appena 19 anni, al militare non è sfuggito l’odore di hashish di cui era impregnato il documento d’identità consegnato per l’identificazione. Da li sono partiti una serie di accertamenti e perquisizioni che hanno permesso ai carabinieri di trovare all’interno dell’auto due panetti di hashish, nonché poi, presso la sua abitazione, anche di un coltello ancora intriso dello stupefacente, denaro contante e altro materiale per il confezionamento in dosi. Entrambi gli arrestati saranno giudicati oggi con rito per direttissima.