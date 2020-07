13.07.2020 h 11:25 commenti

Dichiarazione redditi incongrua, confiscati soldi, immobili e auto a coppia di imprenditori

Marito e moglie tra il 2008 e il 2009 avevano dichiarato un reddito di 655mila euro ma nello stesso periodo avevano trasferito in Cina somme per quasi cinque milioni e mezzo. La Cassazione ha confermato la sentenza

Tra il 2008 e il 2009 hanno dichiarato un reddito di 655mila euro ma nello stesso periodo hanno trasferito in Cina più o meno dieci volte tanto. La sproporzione, gigantesca, era finita nel mirino della Dda di Firenze che, in seguito alle indagini compiute dalla guardia di finanza, aveva chiesto e ottenuto che il tribunale di Prato procedesse alla confisca di 415mila euro, due immobili e il ricavato della vendita di una Porsche Cayenne e di due altri veicoli di lusso. Provvedimento confermato dalla Corte d'Appello e, nei giorni scorsi, anche dalla Cassazione: i beni sequestrati e confiscati alla società '2000 Bottoni sas', gestita da due imprenditori, marito e moglie, diventano definitivamente proprietà dello Stato. I giudici della Suprema corte hanno rigettato il ricorso presentato dall'avvocato della coppia: “La sproporzione reddituale è ritenuto indicatore significativo di accumulazione illecita in mancanza di prove sulla lecita provenienza delle somme trasferite all'estero”.

Un'attività, quella del trasferimento di ingenti somme di denaro in Cina, documentata dalla guardia di finanza attraverso intercettazioni e videoregistrazioni presso un'agenzia di Sesto Fiorentino che riceveva le “mazzette di banconote” che venivano frazionate in somme sotto la soglia di 2mila euro, intestate a nomi inesistenti o a soggetti ignari e spedite oltreoceano. Il titolare dell'agenzia disse agli inquirenti che i clienti si presentavano con fotocopie di numerosi documenti di identità in modo da intestare i singoli versamenti a persone diverse dai reali mittenti.

La finanza ha ricostruito una rimessa di oltre 4 milioni nel 2008 e di circa uno e mezzo nel 2009: “Dati – si legge nelle carte – del tutto inconciliabili con la situazione reddituale dalla cui analisi emerge una evidente sproporzione tra le somme spedite e i redditi dichiarati”. Già i giudici di secondo grado avevano condiviso il giudizio del tribunale di Prato sull'evasione fiscale ritenendo irrilevante la prescrizione del reato in sede penale. Prescrizione che non ha valore, dunque, per la confisca che è stata 'sigillata' dalla Cassazione.









