30.11.2023 h 08:56 commenti

Dicembre mese di tredicesima, gratifica in arrivo a più di 160mila pratesi

Nella provincia di Prato tredicesima in pagamento a 62.483 pensionati e a 98.326 dipendenti pubblici e privati . Analisi della Cgia di Mestre che fa i conti in tasca agli italiani: "Tra bollette e rate del mutuo, anche quest'anno non saranno molti i soldi destinati agli acquisti natalizi"

Nella provincia di Prato sono 160.809 le persone destinatarie della tredicesima, la gratifica corrisposta a dicembre a pensionati e lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Lo dice un'analisi dell'ufficio studi della Cgia di Mestre che ha fatto la conta di quanti sono i destinatari in Italia del quasi doppio stipendio di fine anno: poco più di 35 milioni e nel dettaglio 16 milioni 131mila pensionati e 18 milioni 873mila dipendenti. Complessivamente, su scala nazionale, il valore della gratifica natalizia ammonta a quasi 41 miliardi di euro.Nell'area pratese sono 62.483 i pensionati che dal primo dicembre, incasseranno la mensilità con tredicesima, e sono 98.326 i lavoratori dipendenti che la riceveranno nelle prossime settimane, tendenzialmente prima del 25 dicembre.Come verrà spesa la gratifica? “E' difficile prevedere cosa si acquisterà – spiega la Cgia – tra pagamento delle bollette della luce e del gas e la rata del mutuo, anche quest'anno non saranno molti i soldi destinati alle compere di Natale. Visto l'andamento dei consumi registrato nella prima parte dell'anno, si stima che l'ammontare complessivo della spesa destinata ai regali rimanga pressoché lo stesso del 2022, ovvero tra i 7 e i 7 miliardi di mezzo”. Ma non si tratta solo di 'spese vive' che erodono la tredicesima: “Tanti, approfittando del Black friday – ancora il commento dell'ufficio studi Cgia di Mestre – anticipano sempre più spesso a novembre l'acquisto di doni da mettere sotto l'albero. E comunque va considerato che sempre più famiglie hanno diminuito il budget per le spese accessorie e questo ha comportato una conseguente flessione della propensione a fare regali di Natale”. Non manca in ogni caso una classifica dei regali più gettonati: al primo posto generi alimentari, seguiti da giocattoli, articoli tecnologici, libri, abbigliamento e calzature, prodotti per la cura della persona. In crescita gli acquisti on line e i regali digitali come abbonamenti a piattaforme streaming e buoni da spendere nei negozi virtuali.Tornando al volume delle tredicesime, si assiste ad un aumento di 7 miliardi: “Da una parte è cresciuto il numero dei lavoratori che sono circa 400mila in più rispetto al 2022, e poi il monte salari è salito in ragione di alcuni importanti contratti di lavoro che sono stati rinnovati con un incremento del 5 per cento”, la spiegazione della Cgia.