19.10.2021 h 12:24 commenti

Diabete gestazionale, le donne in attesa saranno affiancate e formate da una “mamma coach” che ha già vissuto l’esperienza

La diabetologia di Prato è una delle cinque strutture scelte per partecipare al progetto ministeriale. Al Santo Stefano rivolto in particolare alle donne cinesi che sono un quarto di quelle colpite dalla sindrome

La Diabetologia di Prato è una delle cinque strutture presenti sul territorio nazionale che partecipa al progetto innovativo sul diabete gestazionale promosso dal ministero della Salute. Si tratta di un approccio innovativo nella gestione del diabete gestazionale che prevede la formazione ed il supporto alle donne in gravidanza da parte di altre mamme che hanno presentato la stessa diagnosi ed hanno vissuto le stesse paure e sensazioni.

In quattro strutture di diabetologia il progetto sarà dedicato alle donne italiane, a Prato alle donne cinesi. Attualmente nell’area pratese sono circa 300 le donne che sviluppano il diabete gestazionale (Gdm) ed oltre il 25% di queste appartengono ad etnia cinese.

Il Gdm è un’alterazione della regolazione del glucosio, diagnosticata durante la gravidanza che in genere regredisce dopo il parto ma può ripresentarsi a distanza di anni come diabete mellito tipo 2. Se non controllato durante la gravidanza aumenta il rischio di complicanze per la mamma, problemi di salute al bambino, malformazioni fetali e/o morte intrauterina. Per una donna che ha avuto il diabete gestazionale il rischio di sviluppare il diabete mellito di tipo 2 dopo 5-10 anni dal parto è notevolmente superiore rispetto ad una donna con una gravidanza non complicata da diabete.

Il progetto prevede la presenza ed il supporto di “mamme-coach” in una logica di peer- education, educazione tra pari, conosciuta anche come peer-coaching. E’ una metodologia utilizzata per attivare il passaggio di conoscenze ed esperienze, in pratica: ti insegno un percorso in quanto ci sono già passata e lo conosco. Le “mamme- coach” non si sostituiscono al medico o ad altre figure sanitarie ma rappresentano un sostegno durante il percorso della gravidanza ed aiutano a raggiungere semplici obiettivi quotidiani ed a risolvere problematiche che, se affrontate da sole, potrebbero sembrare più complesse di quello che in realtà sono. Per un periodo di diversi mesi, attraverso momenti di confronto sistematici, saranno monitorati e condivisi una serie di piccoli successi e conquiste in modo che le mamme siano sempre affiancate dalla loro “mamma esperta” senza vivere una sensazione di abbandono. Nella fase attuale del progetto sono già state formate 16 mamme-coach.

Il progetto è seguito dalla dottoressa Lara Spinetti, mediatrice culturale e dalla dottoressa Sandra Guizzotti, infermiera della struttura di Diabetologia. “Quando siamo partiti con il progetto – ha detto la dottoressa Maria Calabrese, direttore Diabetologia di Prato -, avevamo alcune perplessità. Adesso possiamo esprimere soddisfazione per la grande capacità di risposta e la disponibilità dimostrata dalle donne cinesi che sono state coinvolte".