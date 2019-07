29.07.2019 h 16:29 commenti

Di nuovo ko l'isola ecologica per la plastica di piazza Mercatale, rifiuti accatastati fuori

I cassonetti sono bloccati con una fettuccia, nessun cartello è stato affisso per vietare l'uso dell' area. Una lettrice: "Anche a gennaio si è verificato un guasto, dopo sei mesi siamo ancora invasi dai sacchi"

Fuori uso i cassonetti interrati della plastica nell' isola ecologica di piazza Mercatale, nessuna comunicazione avvisa del guasto e così da giorni i sacchi si accumulano in bella vista.Da venerdì 26 luglio il meccanismo che regola la salita e la discesa dei rifiuti è guasto, ma nessun cartello avvisa gli utenti che si sono trovati davanti ai cassonetti bloccati con una fettuccia e nessuna spiegazione su dove portare i rifiuti.Da Alia fanno sapere che il problema sarà risolto al massimo entro mercoledì, il sopralluogo è stato fatto e la ditta avvisata. “Quest’isola – spiega una lettrice di Notizie di Prato – ha sempre dei problemi, anche a gennaio è rimasta chiusa per diverse settimane. Ieri sera sono andata a portare la plastica, devo partire per le vacanze e quindi non posso aspettare il servizio di porta a porta, e mi sono trovata davanti una discarica a cielo aperto. Uno spettacolo veramente brutto anche per i clienti dei numerosi ristoranti della piazza che ieri sera cenavano con vista sui rifiuti”.A gennaio l'area era stata delimitata con una fettuccia in modo da impedirne l'accesso e quindi l'abbandono dei sacchi.