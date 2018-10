20.10.2018 h 16:36 commenti

Di nuovo aperta la stireria chiusa dai carabinieri a Oste, il sindaco Lorenzini: "Scrivo a tutti, anche a Salvini"

Attività sospesa due volte in venti giorni, titolare e prestanome arrestate per sfruttamento della manodopera clandestina e rilasciate nel giro di poche ore. Oggi la produzione è ripartita. Lorenzini: "Magari è tutto in regola ma qualcosa nel sistema dei controlli evidentemente non funziona. Me lo farò spiegare dalle autorità, dai parlamentari e anche dal ministro dell'Interno"

Macchinari di nuovo in funzione oggi, sabato 20 ottobre, nella stireria all'angolo tra via Puccini e via del Pantano a Oste la cui attività è stata sospesa due volte in appena venti giorni per la presenza di operai senza permesso di soggiorno e le cui titolari – la prestanome pakistana e l'effettiva cinese – sono state arrestate tre giorni fa dai carabinieri per sfruttamento della manodopera clandestina e scarcerate dal giudice al termine dell'udienza di convalida. Se la ripresa dell'attività sia regolare o no (era previsto il pagamento di una sanzione di 25mila euro) lo diranno gli accertamenti che gli inquirenti faranno nei prossimi giorni, intanto alza la voce il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini che annuncia una lettera a tutte le autorità, ai parlamentari del territorio e anche al ministro dell'Interno Matteo Salvini per avere spiegazioni su un “meccanismo che non si capisce in che modo funziona e che se funziona così deve essere cambiato”. “Ho mandato la polizia municipale a fare un sopralluogo e la risposta è che la stireria sta lavorando come se nulla fosse successo negli ultimi giorni – le sue parole – chiederò verifiche ma è chiaro che se tutto è in regola siamo di fronte ad un sistema anomalo. Come è possibile che un'azienda venga fermata due volte in pochi giorni, si facciano anche due arresti e tutto torna come prima”?Il sindaco Lorenzini proprio non ci sta: “Magari si scopre che davvero è tutto a posto – dice – ma allora a che serve tutto il nostro sforzo per affermare la legalità economica e combattere lo sfruttamento lavorativo? C'è una distorsione, questo è poco ma sicuro”. Uscendo dal caso specifico e in attesa di avere notizie più precise sulla riapertura della stireria, il sindaco di Montemurlo torna a denunciare l'esito dei controlli che il suo Comune - “unico in tutta la provincia” - fa ogni volta che un'azienda si iscrive alla Camera di Commercio con un indirizzo del territorio di sua competenza. “Il 15/20 per cento delle imprese non esiste – dice – andiamo all'indirizzo e non troviamo niente di quello che è stato formalmente registrato. Dovremmo riflettere su questo e cambiare il sistema per non danneggiare chi sta alle regole, paga le tasse, rispetta tutte le norme possibili e immaginabili. Basta con il messaggio dell'impunità perché qui rischia di passare solo quello: ognuno fa come gli pare. Sono pronto a salire sull'autobus della Filctem Cgil per andare a Roma a chiedere che vengano applicate le leggi che ci sono. Prima ci dicevano che non si poteva colpire il caporalato perché mancava la norma, ora la norma c'è ma siamo allo stesso punto di prima: non si colpisce”.