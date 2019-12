23.12.2019 h 10:54 commenti

Di giorno pronto moda e di sera bisca clandestina, blitz della finanza: cinque denunce

La sala da gioco abusiva scoperta in un'azienda del Macrolotto. Sequestrati cinquemila euro in contanti

Pronto moda di giorno, bisca clandestina di notte. La guardia di finanza ha denunciato cinque persone al termine di un controllo in un'azienda del Macrolotto trasformata in una sala da gioco illegale e molto frequentata. Cinque persone, tutte cinesi, sono state denunciate per partecipazione al gioco d'azzardo. Sequestrati complessivamente cinquemila euro. I finanzieri sono intervenuti in seguito ad una attenta attività di osservazione che ha consentito di verificare il continuo viavai di persone in orari sospetti, quando cioè il pronto moda era chiuso.L'irruzione non ha dato tempo agli scommettitori né di allontanarsi né di nascondere i soldi. Attorno ad un tavolo perfettamente attrezzato con tanto di telo verde e le tessere Mahjong, sono stati sorprese diverse persone e tutte sono state identificate.