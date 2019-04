02.04.2019 h 12:01 commenti

Di giorno ditta di confezioni, di notte bisca clandestina: blitz della guardia di finanza

I militari hanno sorpreso quindici persone intente a giocare d'azzardo a Mahjong. A insospettire è stato il via vai di persone dal capannone

Di giorno ospitava una ditta di confezioni cinese. La notte, invece, diventava una bisca clandestina. E' quanto scoperto dalle Fiamme Gialle di Prato che hanno sequestrato la bisca e denunciato 15 persone per gioco d'azzardo.

L'operazione è scattata dopo la segnalazione di un via vai sospetto di persone dinanzi una ditta di confezionamento di abbigliamento. Alla vista della guardia di finanza, uno dei dipendenti della ditta ha cercato di chiudere la porta d’accesso ma è stato prontamente bloccato. L’intervento dei militari ha fatto così scoprire che all'interno della confezione erano 15 cittadini cinesi intenti a giocare intorno a tavoli allestiti per il gioco del Mahjong.

La rapidità dell'intervento dei militari ha impedito ogni tentativo di camuffare l'attività illecita ed ha consentito la denuncia a piede libero delle 15 persone presenti, per il reato di partecipazione al gioco d'azzardo. Sono state, inoltre, sottoposte a sequestro le somme di denaro rinvenute sui tavoli da gioco, le tessere del Mahjong, dadi e carte francesi.

Uno dei giocatori è risultato essere clandestino.



