20.06.2019

Di corsa da Santa Lucia alla Croce della Retaia: c'è la "Strappaporpe"

Oltre alla corsa competitiva, è prevista anche la camminata ludico motoria non agonistica sullo stesso percorso per arrivare comunque ad ammirare il panorama spettacolare che si può godere di notte sulla piana

Volete sfidare la Calvana? Allora domani venerdi 21 giugno, con ritrovo alle 20 e partenza alle 21 dall'Anfiteatro di Santa Lucia, potete partecipare alla quinta Strappaporpe. Gara podistica in notturna organizzata dal Primo e Pizza Bike, che porterà i partecipanti ad affrontare a piedi la dura salita che da Santa Lucia porta alla Croce della Retaia.

Il percorso prevede l'attraversamento del ponticino sul Bisenzio per poi cominciare l’ascesa per 4 km con un dislivello di circa 755 metri. L’arrivo è previsto in cima al monte dove è collocata la Croce, che sarà illuminata per l’occasione, e dove verrà preso il tempo impiegato da ciascun partecipante. Oltre alla corsa competitiva, è prevista anche la camminata ludico motoria non agonistica sullo stesso percorso per arrivare comunque ad ammirare il panorama spettacolare che si può godere di notte sulla piana dalla Croce della Retaia. Sono previsti per tutti i partecipanti due ristori, uno intermedio al passaggio in salita e poi quello ricco finale per cui è famosa la società organizzatrice, entrambi preparati presso Casa Bastone, uno dei luoghi più spettacolari e suggestivi di Prato.

Al termine, oltre al ristoro, verranno effettuate le premiazioni delle varie categorie della gara agonistica con maglia ricordo per il più forte della Calvana di ciascuna categoria e si svolgeranno anche le premiazioni finali del Circuito Vertikal pratese in cui è inserita la Strappaporpe, quale ultima delle 3 prove previste.

"Si tratta di un evento unico per la spettacolarità del percorso e la bellezza della vista dai luoghi raggiunti in notturna - spiega il presidente Maurizio Magni - siamo sicuri che susciterà nei partecipanti un’emozione da non scordare facilmente. Raccomandiamo a tutti di avere la torcia frontale soprattutto per certi punti scuri nel bosco e il bicchiere perché non ci saranno ai ristori bicchieri di plastica. Buon divertimento a tutti".